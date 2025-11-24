Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Conhecido por dezenas de apelidos, o pênis ocupa posição central no imaginário masculino, mas é também a parte do corpo dos homens que mais gera dúvidas e desinformação. Com o livro “Tamanho é documento?



Tudo que você sempre quis saber sobre seu pênis, mas tinha medo de perguntar”, o urologista Rafael Siqueira proporciona uma conversa informativa e divertida sobre o assunto.



A publicação traz a assinatura usada por Rafael nas redes sociais: bom humor e linguagem clara. O urologista desmistifica a ideia de que cuidar do pênis é assunto constrangedor. Ao lembrar que a saúde sexual é, antes de tudo, saúde integral, ele mostra que dúvidas como as relacionadas às dimensões do pênis estão diretamente ligadas à autoestima, ao bem-estar emocional e até ao modo como cada um se relaciona com o próprio corpo.



O especialista revela que a comparação de tamanhos - tão comum entre homens, é inútil e nocivo, pois gera sofrimento em quem busca se adequar a padrões irreais. Para Rafael, o que realmente importa não é o tamanho, mas o conhecimento e o cuidado que o homem tem com a própria saúde.



O dilema da disfunção erétil também recebe atenção. Rafael vai além da explicação fisiológica para reforçar que o desempenho sexual é resultado de múltiplas dimensões: físicas, hormonais, emocionais e relacionais. Ele analisa os efeitos dos medicamentos como sildenafila e tadalafila, suas vantagens e armadilhas, e orienta sobre alternativas como próteses penianas - que ainda sofrem preconceito, mas têm altas taxas de satisfação.



Trazendo as perguntas que normalmente recebe nos stories, o especialista abre espaço para respondê-las: “Como funciona a ereção matinal?”, “Por que é difícil urinar com o pênis ereto?”, “Quando o toque retal é realmente necessário?”, “Pode-se identificar sexo anal em exames?”. As respostas, compartilhadas com naturalidade, e respaldo técnico, convidam o leitor a abandonar o constrangimento e a abraçar o autocuidado com mais responsabilidade.



“Tamanho é documento?” é um guia sobre o pênis, mas também um livro que convida à reflexão, promove a educação em saúde e ajuda a desmontar preconceitos com base em conhecimento, empatia e senso de humor. Em uma sociedade que frequentemente vincula o valor do homem ao desempenho sexual ou ao tamanho do órgão genital, essa leitura serve como instrumento de autoconhecimento, ao mesmo tempo em que se diverte e entretém.

Tamanho é documento? Matrix Editora/Divulgação

Serviço

» Livro: Tamanho é documento?

» Autora: Rafael Siqueira

» Editora: Matrix

» Número de páginas: 128

» Preço: Físico: R$ 54,90;

» E-book: R$ 35

» Onde encontrar: matrixeditora.com.br/; Amazon

Corrida em Socorro

cidade de Socorro, em São Paulo Thiago Martins/Divulgação

Tradicionalmente, a cidade de Socorro, próximo à Serra da Mantiqueira, em São Paulo, se ilumina, entre 28 de novembro e 11 de janeiro, para comemorar as festas de final do ano. Um dia depois do acender das luzes, no dia 29, às 19h, a 5ª Night Run - Luzes de Natal reúne participantes em uma corrida de 5km, entre cores e uma atmosfera natalina. Não haverá premiação em dinheiro, sendo que todos os atletas que cruzarem a linha de chegada sem descumprimento do regulamento, receberão medalhas. Além da corrida, a cidade oferece aos visitantes diversos esportes, como rafting, canoagem, stand up paddle, rapel, escalada, tirolesa, voo livre, balonismo, voo panorâmico, off road, roteiros para motos e bikes nas montanhas e trilhas. Informações: inscricoes.corridaeaventura.com.br/

Beijo do cão

lambeijo Freepik

O gesto que muitos tutores interpretam como uma prova de amor, o famoso ‘lambeijo’, pode não ser tão inofensivo quanto parece. A professora Fabiana Volkweis, do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Brasília (Ceub), explica que o hábito deve ser evitado, mesmo em animais aparentemente saudáveis e com as vacinas em dia. “Não é recomendável que o cão lamba o rosto, a boca ou o nariz do tutor. A boca do cão é porta de entrada para vírus, bactérias, fungos e protozoários”. Entre as infecções que podem ser transmitidas pelas lambidas estão bactérias, fungos, verminoses e protozoários. Para reduzir os riscos, a prevenção começa com a higiene e os cuidados diários. A escovação dental, por exemplo, ajuda a reduzir o acúmulo de bactérias. Outro ponto é garantir o acesso à água potável e limpa, evitando que o animal beba água de poças ou recipientes contaminados. Avaliar o caso de vermifugação também é necessário.

Novos modelos de camisinha

distribuição e camisinha Rovena Rosa/Agência Brasil

O Ministério da Saúde iniciou a distribuição gratuita de dois novos modelos de camisinha. Além da tradicional, estarão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) as versões texturizadas e finas. A novidade busca aumentar a adesão ao uso de preservativos, especialmente entre jovens, e reforçar a prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). O uso de preservativos também evita gestações não planejadas. Até então o SUS oferecia dois tipos de camisinha: a externa, feita de látex, e a interna, de látex ou borracha nitrílica. Os preservativos são distribuídos gratuitamente nas UBSs, sem exigência de documentos de identificação e sem restrições de quantidade. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), entre pessoas com 18 anos ou mais que tiveram relação sexual nos 12 meses anteriores à data da entrevista, apenas 22,8% relataram usar preservativo em todas as relações sexuais.