Maturidade feminina

A escritora e professora Ana Paula Couto lança "Amor de Alecrim", sequência de "Amor de Manjericão", em que mergulha na vida de Amanda, uma mulher que, aos 50 anos, enfrenta desafios como crise conjugal, menopausa e a descoberta de novas paixões, tudo temperado pelo lirismo e pelo humor característicos da autora.



“Quis retratar uma fase pouco explorada na literatura: a maturidade de dúvidas, mas também de possibilidades”, explica Ana. A protagonista, que no primeiro livro superou um vídeo e um caso com um homem mais jovem, agora se depara com a aposentadoria, os dilemas da maternidade e o reencontro com um amor do passado. "Amanda é toda mulher que precisou se reinventar. O alecrim, assim como o manjericão, simboliza essa jornada de autoconhecimento, às vezes mágica, às vezes prosaica, mas sempre verdadeira", reflete a autora.



O livro recebeu feedbacks de leitores que se identificaram com a franquia da narrativa em "Amor de Manjericão". "Recebi mensagens de mulheres dizendo: 'Isso aconteceu comigo!'. Percebi que havia tocado em feridas e alegrias coletivas", conta. A escrita passou por leituras críticas e ajustes até chegar à versão final. “Desta vez, trouxe Amanda mais dona de si, mas tão vulnerável quanto qualquer uma de nós”, revela. A obra mantém uma estrutura de chick-lit, com diálogos ágeis e um tom confessional que aproxima o personagem do público.



Além do entretenimento, "Amor de Alecrim" propõe reflexões sobre o etarismo e a invisibilidade feminina após os 50 anos. "Nossas protagonistas são raras: mulheres reais, com rugas e histórias, que não se resumem a estereótipos", defende a autora. A narrativa incorpora elementos lúdicos, como uma curandeira especialista em chás —, mesclando realismo e fantasia. "São metáforas para os caminhos que percorremos em busca de respostas. Afinal, a vida também tem seu lado mágico", afirma.



Serviço

Livro Amor de Alecrim Literando/Divulgação

* Livro: Amor de Alecrim

* Autora: Ana Paula Couto

* Editora: Literando

* Páginas: 304

* Preço: R$ 24,99 (e-book)

* Onde encontrar: Amazon