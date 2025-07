Circuito das Estações em BH

A etapa Primavera do Circuito das Estações — um dos mais tradicionais circuitos de corrida de rua do país — desembarca em Belo Horizonte no dia 7 de setembro de 2025, na Nova Praça da Pampulha. Em sua 18ª edição, cada uma das quatro etapas da prova, com medalhas temáticas, representa uma estação do ano. Ao completar todos, o corredor forma uma mandala, símbolo de um ciclo completo. O evento oferece percursos de 5 km, 10 km e 18 km, atendendo corredores de diferentes níveis. O trajeto será realizado na orla da Lagoa da Pampulha, com paisagens naturais, áreas verdes e um dos principais cartões-postais da capital mineira como pano de fundo. Haverá premiação com troféus para os três primeiros lugares de cada distância, nas categorias masculina e feminina. As inscrições contam com 50% de desconto para idosos, estudantes e pessoas com deficiência. Para mais informações: circuitodasestacoes.com.br .

Gastronomia para

animais de estimação

restaurante mineiro Pet Café Victor Schwaner/Divulgação

Já imaginou saborear uma boa refeição enquanto seu pet também aproveita um prato especialmente preparado para ele? Essa é a proposta do restaurante mineiro Pet Café, que oferece uma experiência gastronômica completa para tutores e cães. O cardápio exclusivo para pets inclui petiscos, pratos principais e bebidas elaboradas com ingredientes naturais e seguros para os animais. Entre as entradas, estão a Caoxinha e o Bolinho de Carne. Para o prato principal, os destaques são o Risoto de Peixe e a divertida Macãorronada. Para acompanhar, há opções como Cerveja Pet com sabor de carne e Vinho Pet. “Nosso desejo era oferecer uma refeição que fizemos à altura do carinho que dedicamos aos nossos pets”, afirma Catarina Hauck, idealizadora e proprietária do Pet Café. Endereço: Rua Sergipe, 1187 Savassi - Belo Horizonte. Instagram: @petcafebh

XV Fórum Nacional de Ensino Médico

XV Fórum Nacional de Ensino Médico CFM/Reprodução

Nos dias 31 de julho e 1º de agosto, o Conselho Federal de Medicina (CFM) promove o XV Fórum Nacional de Ensino Médico, que irá debater os rumos da formação médica no país. Com o tema “Como o médico que vai cuidar de você está sendo formado? Desafios e oportunidades”, o evento reunirá especialistas, gestores e representantes de entidades do setor. Diante do aumento no número de cursos de Medicina e da fragilização dos intervalos de qualidade, o fórum propõe uma reflexão crítica sobre a necessidade de uma formação médica sólida, centrada na segurança do paciente e nas melhores práticas da profissão. Para mais informações: eventos.cfm.org.br .