O crescimento do mundo digital tornou-se um desafio, especialmente para os pais e responsáveis. Com reclamações que vão desde "ele não sai desse celular" até dúvidas sobre amizades virtuais, a rotina familiar vem sendo desestabilizada diante da conexão, ou desconexão, que o universo digital oferece.



Educadora há mais de 20 anos, Thereza Rodrigues é escritora e especialista em psicologia institucional. Mãe do jogador profissional de League Of Legends, Micael Rodrigues (MicaO), de 27 anos, Thereza lança hoje os livros "Era uma vez… Agora é a vez da Geração Digital" e "Tire seu filho das telas agora! Mas como?" (Frônts Editorial), no Studio Games – Minas Shopping, Região Nordeste de Belo Horizonte. Ambas as obras têm como propósito equilibrar o diálogo entre pais e filhos sobre o ciberespaço, bem como conscientizar sobre as ferramentas que o universo digital oferece. Os lançamentos complementam-se ao "Manual de Sobrevivência para Pais da Geração", primeiro guia escrito pela especialista.

"Tire seu filho das telas agora! Mas como?"

"Mesmo que ansiosos e preocupados com tamanha novidade, algo incrível está acontecendo. A internet tornou-se também uma extensão do nosso cuidado e conexão familiar. O que precisamos é organizar bons combinados com eles [os filhos] e equilibrar o tempo de tela com os momentos de desconexão. Buscando assim, momentos familiares de maior qualidade. Esse ajuste trará um novo significado à rotina familiar", escreve a autora.

O objetivo não é banalizar ou demonizar a conversa sobre o tema, nem os efeitos das constantes transformações geradas no comportamento e bem-estar. Pelo contrário, já que, para além do âmbito familiar, a tecnologia se faz presente no mercado de trabalho, na expansão de círculos sociais e serviços de saúde, como a telemedicina. E ao trazer reflexões equilibradas com o propósito de educar a geração digital, em diálogo com os pais, uma normalização e conhecimento surgem para o público de outras épocas.

A iniciativa de ampliar o aprendizado intergeracional não é de agora. Thereza também é diretora- executiva do projeto Mãe Pixel, criado após o filho Micael demonstrar paixão pelo mundo dos jogos ao ponto de se tornar pro player (jogador profissional) de League of Legends (LOL) – jogo eletrônico que em novembro de 2021 bateu a marca de 180 milhões de jogadores simultâneos. Hoje, após 10 anos desde que iniciou sua carreira, MicaO é tetracampeão do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL).

Ao lado de Thereza, Luana Mendes, advogada e entusiasta de jogos eletrônicos, junto com sua empresa, Staff Guild, atua na missão de legalizar e orientar carreiras no cenário digital.

A equipe do "Mãe Pixel" é complementada por Moacyr Alves, e sua experiência no cenário de profissionalização dos esportes eletrônicos, e Bianca Mello Sant'ana, educadora e bióloga. Ela contribui com sua perspectiva de educar para o futuro, além da sua compreensão da biologia nos esportes eletrônicos e habilidade organizacional, que auxiliam na preparação de jovens adolescentes para a cidadania digital.

Além deles, psicólogos, terapeutas, fisioterapeutas, educadores físicos, advogados e 'coaches' de carreira atuam na preparação física, cognitiva e de alta performance daqueles que buscam trabalhar com jogos e tecnologia. "Existe um 'backstage' gigantesco que engloba esse mercado", destaca Luana.

livro, "Era uma vez… Agora é a vez da Geração Digital"



Estudo da Gamiologia

O projeto se amplia para além da educação digital entre as gerações e destaca-se no estudo da Gamiologia (termo idealizado por Thereza para o estudo dos fenômenos digitais) nas outras respectivas profissões constantemente alteradas pela tecnologia. Ainda que sejam mudanças graduais, desde 2020 o mercado teve mudanças radicais, incluindo a inserção da inteligência artificial na dinâmica das empresas.

Segundo a última listagem do Linkedin, rede social focada em negócios e emprego, as profissões em destaque no ano passado foram preferencialmente as ligadas a softwares, cibersegurança, competências de conteúdo on-line, entre outras.



"Com essa alteração social, o jovem quer se tornar não apenas gamer, mas também youtuber, influenciador etc. E, para além, as outras carreiras exigem também essa conexão com o mundo digital. Por exemplo, eu como advogada, atuo 100% no digital", comenta Luana.

Ela pontua também a conexão on-line como forma de construir uma carreira, seja em plataformas como o Linkedin, Instagram e tantas outras mídias sociais presentes no dia a dia individual e empregatício. "Por isso é importante os pais introduzirem essa perspectiva educacional desde cedo", recomenda .