Para os adeptos de dietas vegetarianas, encontrar alternativas que proporcionem uma quantidade adequada de proteínas torna-se uma prioridade, garantindo a manutenção de uma boa saúde e a satisfação das necessidades nutricionais essenciais.

As proteínas "são responsáveis pela formação e manutenção dos tecidos celulares, síntese muscular, de anticorpos, enzimas, hormônios, neurotransmissores, no transporte de substâncias pelo corpo e são fonte de energia", explica Alessandra Luglio, nutricionista e coordenadora do departamento de nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira.

Nesse sentido, ingerir alimentos de origem vegetal ricos em proteínas é crucial, não apenas para atender às demandas do organismo, mas também para promover escolhas alimentares alinhadas com valores ambientais e éticos.

É possível encontrar proteínas em todo o reino vegetal. Elas estão presentes em praticamente todos os alimentos, exceto em óleos e açúcares. Podem ser encontradas em frutas e legumes, mas a concentração é maior em leguminosas como soja, edamame, tremoço, ervilha, lentilha, feijão e grão-de-bico.

Assim, reunimos 5 alimentos vegetarianos ricos em proteínas essenciais para o corpo. Confira!

Lentilhas

As lentilhas são consideradas uma excelente fonte de proteínas, especialmente para aqueles que seguem uma dieta vegetariana ou vegana, e ricas em fibras, ferro e outros nutrientes. Embora não forneçam todos os aminoácidos essenciais, quando combinadas com outros alimentos, como cereais integrais, podem oferecer uma gama completa necessária para a síntese proteica no corpo.



Quinoa

Considerada uma proteína completa, a quinoa contém todos os nove aminoácidos essenciais, tornando-a uma opção completa para vegetarianos. Ela também é rica em outros nutrientes, como fibras, vitaminas B e E e minerais, como ferro, magnésio, fósforo e zinco. Esses nutrientes presentes na quinoa contribuem para a saúde geral do organismo. "[A quinoa] é eficiente na prevenção de enfermidades crônicas, como a osteoporose, doenças do coração e outras alterações femininas decorrentes da carência de estrogênios na menopausa", destaca a nutricionista Queila Turchetto.



Grão-de-bico

O grão-de-bico é considerado um alimento rico em proteínas devido a sua composição nutricional. Ele contém todos os aminoácidos essenciais, semelhantemente às opções de fontes animais, como ovos. Além disso, é uma boa fonte de fibras, vitaminas e minerais, o que o torna um alimento nutritivo e versátil. "Suas fibras fazem com que o intestino tenha que trabalhar corretamente para conduzir o bolo fecal, além de promoverem uma limpeza, já que as fibras insolúveis, ao passarem pelo intestino, limpam os resíduos de outros alimentos", diz o nutricionista Fernando Castro.



Tofu

O tofu, proteína versátil que pode ser utilizada em várias receitas, é rico em proteínas vegetais pela sua origem e método de produção. O alimento é feito a partir da coalhada do leite de soja, que é coagulado e prensado para formar blocos sólidos.A soja, por sua vez, é uma leguminosa que contém uma quantidade significativa de proteínas, consideradas de alta qualidade, pois contém todos os aminoácidos essenciais necessários para o corpo humano.



Amêndoas

As amêndoas contêm uma variedade de aminoácidos (que compõem as proteínas), os blocos de construção essenciais para crescimento, reparo e manutenção dos tecidos do corpo. Além de serem uma boa fonte de proteína, também fornecem ácidos graxos saudáveis, fibras e outros nutrientes essenciais.