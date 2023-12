Levar o filho ao médico, escola ou se preocupar com o futuro da criança. As mudanças presentes no século 21 estão aí para mostrar que a parentalidade não precisa, nem deve, ser exercida apenas pela mãe. É em torno da relação entre a figura paterna e os filhos que a psicóloga e mestre em Educação, Ingrid Konrath, põe o foco em “Paternidade – Um percurso para aprender e ensinar sobre o ser pai".

O livro é resultado de uma pesquisa de campo em que a autora buscou entender melhor as complexidades da paternidade, Ingrid conversou com os pais para saber o que sentem e têm a dizer sobre as experiências e responsabilidades de estar neste papel. A partir desse íntimo diálogo com homens de diversas idades e, principalmente, com filhos na primeira infância, Ingrid desvenda questões cruciais sobre convivência, dúvidas e desafios que enfrentam.

A autora percorre, durante oito capítulos, temas como a função simbólica da figura paterna, as responsabilidades, carência e ausência. Também entrelaça a pesquisa com dados mundiais e nacionais sobre comportamento familiar e faz análise das imposições sociais do progenitor.

A especialista identifica, por meio da psicanálise, que a relação paterna reside muito no silêncio masculino, na escassez de diálogo e na dificuldade de expressão neste campo. A principal observação é, no entanto, que o pai contemporâneo deseja mudar, ser uma figura mais sensível, afetiva e dispor de mais tempo para a criação e o lazer em família. Ele começa a traçar um caminho de rejeição do tradicional pai “durão”, frio e distante, uma provável referência à própria infância. O livro não apenas explora teorias e estatísticas, mas busca trazer significado para o cotidiano.

Serviço

Livro: Paternidade – Um percurso para aprender e ensinar sobre o ser pai

• Autora: Ingrid Konrath

• Editora: S2C e Secco Editora

• Número de páginas: 144

• Preço: R$ 50

• Onde encontrar: Amazon e Clube de Autores

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.