A Volta Internacional da Pampulha (VIP) é uma das mais tradicionais provas de corrida de rua do país e faz parte das resoluções de fim de ano de muita gente. Neste ano, a prova será realizada amanhã (10) e promete atrair atletas de várias partes do país e do exterior. Além da preparação com antecedência, a médica Helena Queiroz Costa, cooperada da Unimed-BH, que atua como emergencista em eventos esportivos, faz um alerta aos atletas para o calor intenso registrado na capital mineira nos últimos dias e para desconfortos durante as provas.

De acordo com a médica, como a Volta da Pampulha é realizada na época do ano em que o calor é mais intenso e a incidência de raios do sol é maior, isso pode acarretar mais problemas relacionados ao aumento de temperatura corporal. “O atleta deve conhecer e respeitar as necessidades e limites do próprio corpo e também estar atento aos primeiros sintomas e sinais de alerta. Em corridas de longa distância, os atendimentos mais comuns estão relacionados a câimbras decorrentes de cansaço excessivo – que podem ser causa de internação –, e arritmia – alteração nas batidas do coração. De acordo com a médica, “o atleta deve estar atento a todo e qualquer sintoma que cause desconforto intenso durante a prova, pois eles sugerem problemas que trazem risco à saúde e, mesmo, à vida do atleta”, alerta.

A especialista explica que, além do preparo físico, a alimentação, hidratação e vestimenta são extremamente importantes antes, durante e depois da prova. “Um atleta vai descobrir suas necessidades durante os treinos. Assim, é importante que ele não faça nada diferente do que já tem o hábito de fazer antes dos treinos longos. Não coma nada diferente, não ingira bebida esportiva diferente. Em relação ao que vestir, o ideal é priorizar roupas leves, que deixem a maior área do corpo exposta, pois essa área exposta é que vai fazer o corpo perder calor por meio do suor e, obviamente, usar protetor solar nessas áreas, além de viseiras ou bonés para proteger o rosto. Também é recomendado jogar água no corpo para auxiliar no controle de temperatura”, orienta.

Helena Queiroz afirma, também, que é muito comum corredores fazerem uso de anti-inflamatórios de forma preventiva. Contudo, o hábito é contraindicado, podendo agravar possíveis lesões. “A atividade física intensa e prolongada causa desconforto e dor muscular, principalmente no dia seguinte. Muitos atletas fazem uso desses medicamentos antes da prova, acreditando que isso reduzirá a dor e melhorar o desempenho, o que não é verdade e aumenta muito o risco de lesões extremamente graves no organismo, principalmente no rim, se tornando ainda mais graves quando associado à atividade física intensa”, alerta.

O comerciante Júnior Botelho, de 45 anos, começou a prática do esporte em 2017 para combater a obesidade e outros problemas acarretados pelo excesso de peso. Com auxílio de uma assessoria esportiva, o atleta já participou de provas de até 54 quilômetros, o que representa três voltas na Lagoa da Pampulha. “Eu já estava atingindo os três dígitos e com alguns índices sanguíneos. Comecei a correr por orientação médica e não parei mais. Hoje, a corrida de rua faz parte da minha vida”, conta. Ele lembra que já precisou interromper uma prova por causa de um sintoma muito comum entre atletas. “Eu precisei parar no meio de uma prova para usar o banheiro, por causa de uma dor de barriga. Depois de resolvido o problema, voltei a correr.”



Principais orientações

Alimentação habitual de treinos longos



Beber água de acordo com a sede



Usar roupas leves, com maior área de pele à mostra



Fazer uso de protetor solar



Dormir bem na noite anterior



Não fazer uso de medicamentos de forma preventiva



Não consumir bebidas alcoólicas no dia anterior à corrida



A hora de parar

Os sintomas abaixo devem ser observados, pois podem acarretar sérios riscos à saúde

Sensação de esforço acima do habitual nos treinos



Dificuldade em manter o ritmo programado



Esforço respiratório intenso



Tosse intensa



Dor no peito que irradia para o braço esquerdo



Aumento da frequência cardíaca excedendo os valores que ocorrem nos treinos



Tontura, fraqueza, sensação de desmaio, dor de cabeça e suor frio



Náuseas



Falta de coordenação motora



Confusão mental