Ford lança Mustang Mach 1 com motor V8 de 483cv e preço de R$ 499 mil

Na grade frontal, além do cavalinho ao centro, elementos circulares ocupam os lugares dos faróis auxiliares (foto: Ford/Divulgação)







Falar do Ford Mustang é falar de um importante ícone da indústria automotiva mundial. E a versão Mach 1 é ainda mais carregada de histórias, com importantes passagens pelas pistas de corrida desde o fim dos anos 1960. Depois de 18 anos de ausência, o Mustang Mach 1 chega ao mercado brasileiro trazendo esportividade marcante no visual e no conjunto mecânico, que reúne o motor V8 5.0 litros e o câmbio automático de 10 velocidades. Será a única opção do Pony Car por aqui, com vendas em edição limitada ao preço de R$ 499 mil. Os pedidos de reserva foram abertos ontem.

O cupê de duas portas tem bela silhueta, que enfatiza sua aerodinâmica e otimiza o desempenho (foto: Ford/Divulgação)

Depois de encerrar a produção de suas fábricas no Brasil, a Ford assumiu a condição de importadora no país e começa a trabalhar seus produtos vindos de diferentes plantas. Primeiro, foi a nova linha Ranger, produzida na Argentina, e agora chegou a vez do cobiçado esportivo Mustang, modelo que inaugurou o segmento dos Pony Cars em 1964, e dois anos depois superou a marca de 1 milhão de unidades vendidas.

No para-choque traseiro, um robusto defletor de ar e as enormes cornetas cromadas do escapamento (foto: Ford/Divulgação)

O cupê esportivo chega na versão Mach1, que foi lançada em 1969, ano em que o Mustang bateu 295 recordes de resistência e velocidade. O Mustang Mach 1 teve atualizações em 1974 e 2003, mas agora chega com o visual renovado, apesar de fazer referências ao passado. Ainda mais robusto, o Mach 1 traz um spoiler no para-choque dianteiro, que tem ainda grandes entradas de ar nas extremidades. Na grade frontal, além do cavalinho ao centro, elementos circulares ocupam os lugares onde antes havia faróis auxiliares. E os faróis full LED completam o visual na dianteira.

O interior lembra o cockpit de um bólido de corrida, com elementos inspirados na aeronáutica (foto: Ford/Divulgação)

Já as saias laterais ajudam a enfatizar o aspecto esportivo do Mustang, deixando o cupê mais próximo ao chão. As rodas de alumínio são de 19 polegadas, com desenho exclusivo para a versão, deixando à mostra as pinças de freio Brembo pintadas em laranja. O nome Mach 1 aparece nos para-lamas dianteiros. Na traseira, uma faixa preta vai de uma lanterna a outra e tem ao centro o nome da versão. E na parte inferior do para-choque traseiro, um robusto defletor de ar fica cercado pelas saídas duplas do escapamento, com enormes cornetas cromadas. O Mach 1 traz como cor de lançamento o cinza dover com detalhes em laranja. Mas o modelo será vendido ainda nas cores branco ártico, preto astúrias, prata orvalho, azul indianápolis, laranja astana, vermelho arizona e amarelo talladega.

O motor Coyote V8 de 5.0 litros desenvolve 483cv e traz a barra transversal antitorção do Bullitt (foto: Ford/Divulgação)





INTERIOR A intenção da Ford foi trazer a quem dirige o Mustang Mach 1 a sensação de estar no cockpit de um carro de pista. O interior do modelo tem elementos inspirados na aeronáutica, com vários comandos, todos ao alcance do motorista. A placa com o nome Mach 1 e o número de série da unidade está fixada no painel, acima do porta-luvas. Os bancos, com desenho esportivo, são revestidos com couro perfurado na parte central, e fazem uma referência aos modelos das décadas de 1960 e 1970, com uma faixa laranja no encosto. Nos Mach 1 de outras cores, a faixa aparece em outros tons. Na soleira das portas, o Mach 1 aparece iluminado.

As rodas de 19 polegadas com acabamento cinza brilhante deixam à mostra as pinças de freio laranja (foto: Ford/Divulgação)

No quesito tecnologia, um dos destaques do Ford Mustang Mach 1 é o Fordpass Connect, que proporciona mais conectividade entre o carro e o usuário. O sistema permite o travamento/destravamento das portas pelo celular; partida remota com acionamento do ar-condicionado; notificações do alarme em tempo real; visualização do nível de combustível; sistema de localização do carro; hodômetro remoto; monitoramento da pressão dos pneus. O sistema permite planejar o abastecimento do tanque com base na autonomia, além de programar as revisões na concessionária.

Outro destaque no interior do carro é o sistema multimídia Sync 3, com tela tátil horizontal, conectividade por Apple CarPlay, Android Auto e App Link. Traz duas entradas USB, conexão Bluetooth, sistema de navegação nativo e comandos de voz em português. O sistema de som é Bang & Olufsen Premium Sound, com 12 alto-falantes e 1.000W de potência. Música com som de alta-fidelidade dentro do possante.





USINA DE FORÇA Mas quem compra um Mustang normalmente está mais interessado é naquele componente que ruge debaixo do capô. E nesse quesito o Mach 1 não traz novidades. Trata-se do conhecido motor Coyote V8 de 5.0 litros, que recebeu nova calibração, resultando em um acréscimo de 17cv. Agora, o “veoitão” despeja 483cv a 7.250rpm e 56,7kgfm a 4.900rpm. Potência e torque consideráveis para proporcionar ao cupê uma performance verdadeiramente esportiva. O câmbio automático de 10 marchas também foi recalibrado e ganhou novo conversor de torque, resultando em trocas de marchas mais rápidas. Na prática, o Mustang Mach 1 acelera até 100km/h em apenas 4,3 segundos, com máxima limitada eletronicamente em 250km/h.

O Mach 1 herdou algumas características de outras versões do Mustang, como a barra antitorção do Bullitt, o sistema de arrefecimento do motor do Shelby GT 350, e o escapamento e o difusor traseiro do Shelby GT 500. Com a nova barra de torção, o modelo ganha mais rigidez. Já o defletor de ar inferior traseiro e o novo spoiler melhoram significativamente o fluxo de ar e o downforce. Os freios, com eficientes dutos de ar, pastilhas de alta performance, discos de 15 polegadas e seis pistões, conseguem segurar o Mach 1 com toda a segurança.

A suspensão dianteira é MagneRide, com nova calibração, e a traseira tem braços e barra de torção mais rígidos, deixando o esportivo colado ao chão. Os amortecedores usam fluido eletromagnético e sensores de movimentação, otimizando a performance em curvas.

No quesito de sistemas de auxílio à condução semiautônoma, o Mustang Mach 1 traz alerta de colisão com detecção de pedestre e frenagem de emergência, sistema de permanência em faixa com detecção de fadiga, sensor de ponto cego, sensor de chuva, oito airbags, assistente de partida em rampas e sistema de monitoramento da pressão dos pneus. O modelo traz ainda sistema que permite ajustar o ronco do motor, com os modos silencioso, normal, esportivo e pista. Tem ainda o seletor de modos de condução: normal, esportivo, esportivo +, pista, drag, neve/molhado e my mode.

Tudo isso disponível por R$ 499 mil, mediante reserva presencial, iniciada ontem. A versão será vendida em série limitada, com entrega prevista para junho, com garantia de três anos. A Ford garante assistência técnica, peças de reposição e manutenção em toda a sua rede, mas informa que tem 40 concessionárias no país especializadas em Mustang. A Mach 1 passa a ser a única versão do Mustang comercializada no Brasil.