Definidos potes para sorteio de grupos da Libertadores na sexta

O boliviano The Strongest foi o 32º classificado para a competição, que terá Atlético e América entre os brasileiros (foto: Luis GANDARILLAS/AFP)



América e Atlético já conhecem todos os clubes presentes na fase de grupos da Copa Libertadores e seus respectivos potes para o sorteio. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) fará na sexta-feira, a partir das 12h, a definição das chaves da maior competição do continente. O evento será realizado na sede da entidade, em Luque, Região Metropolitana de Assunção, no Paraguai.



Os 32 times dos grupos foram divididos em quatro potes (cada um com oito participantes) de acordo com o ranking da Conmebol e outros critérios classificatórios (clubes provenientes da fase 3, por exemplo, foram direto ao pote 4). A 32ª vaga ficou com o boliviano The Strongest, que superou o Universidad Católica-CHI na noite de quinta-feira.





Serão oito chaves de quatro integrantes – cada um com um adversário de cada pote. Equipes do mesmo país não podem estar na mesma chave, com exceção dos concorrentes originários da fase 3 do torneio (América, Olimpia-PAR, Estudiantes-ARG e The Strongest-BOL).





O Atlético está no pote 1, assim como outros clubes tradicionais (Boca Juniors, River Plate, Flamengo, Palmeiras, Nacional-URU, Peñarol-URU e Athletico). Já o América está no pote 4, ao lado de Fortaleza, Talleres-ARG, Olimpia, Always Ready-BOL, Independiente Petrolero-BOL, Estudiantes e The Strongest).





O pote 2 tem Corinthians, Cerro Porteño-PAR, Libertad-PAR, Independiente del Valle-EQU, Emelec-EQU, Colo Colo-CHI e Vélez-ARG. No 3, Bragantino, Sporting Cristal-PER, Alianza Lima-PER, Deportivo Cali-COL, Tolima-COL, Deportivo Táchira-VEN, Caracas-VEN e Colón-ARG.