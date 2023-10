683

Belo Horizonte tinha, em 2022, uma população de cerca de 48 mil cães e gatos de rua Pixabay

Nos dias 19, 20 e 21 de outubro, das 11h às 19h, o Pátio Savassi recebe a feira Amidog, oportunidade para quem deseja levar um amigo pet para casa. A iniciativa é promovida pelo Multiplique o Bem - hub de iniciativas adotadas pela Multiplan com o propósito de contribuir com o desenvolvimento social e a qualidade de vida nas comunidades onde seus shoppings estão presentes - em parceria com as ONGs O Lobo Alfa, Casa de Apoio e Solidariedade Animal e Projeto Patas BH. Estarão disponíveis para adoção mais de 20 pets, entre cães e gatos, todos saudáveis, vermifugados, vacinados, castrados e com exame negativo para leishmaniose.



Leia: Travesseiros e colchões: como evitar a proliferação de ácaros





Quem deseja se tornar um novo tutor, deve apresentar identidade, comprovante de endereço e preencher um termo de adoção, documento que estabelece as responsabilidades e cuidados que o animalzinho precisa receber. Os organizadores sugerem ainda uma contribuição de R$ 60, usada nos custos com vacinas, exames e castração dos bichinhos resgatados.Belo Horizonte tinha, no ano passado, uma população de cerca de 48 mil cães e gatos de rua, de acordo com os dados mais atualizados da prefeitura da capital. Para especialistas, as consequências negativas desse cenário são várias: além dos danos ao bem-estar, proteção e para a vida dos animais, trata-se de uma questão de saúde pública, já que bichos sem cuidados podem transmitir doenças.