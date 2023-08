683





Higienização

foto sobre má higienização da água em garrafinhas, squeezes e copos Freepik



A má higienização da água em garrafinhas, squeezes e copos podem servir de fonte de contaminação microbiológica, uma vez que fungos, bactérias e outros microrganismos necessitam apenas da água e de seus nutrientes para se proliferarem. Em estudo recente, realizado por pesquisadores da Faculdade de Biomedicina da UniMetrocamp, de Campinas (SP), uma grande quantidade de microrganismos patogênicos (causadores de doenças) foram encontrados em garrafinhas e copos mal higienizados, como bactérias e fungos - esses causadores de diarreia, vômitos, náuseas, dor de garganta, intoxicação alimentar e até infecção pulmonar. Para evitar a contaminação, lave semanalmente as peças com água potável e detergente neutro. Depois, mergulhe totalmente as peças de plástico em uma solução, contendo 25ml de água sanitária e um litro de água, por 30 minutos. Depois, enxágue com água potável. Mau hálito?

mulher com as mãos na boca Diana.grystsku/ Freepik

Nada é mais constrangedor do que estar em uma conversa próxima a uma pessoa e perceber olhares de desconforto ao redor devido ao mau hálito. A halitose é um problema que afeta muitas pessoas e pode ser causada por diferentes fatores, como cáries, gengivite, periodontite, saburra lingual (muco branco na língua), infecções respiratórias e até doenças digestivas. Na tentativa de diminuir o problema, algumas pessoas começam a fazer uso de antibióticos - medida contraindicada por profissionais de saúde. Bruna Conde, cirurgiã-dentista, especialista em saúde bucal e halitose, esclarece que a halitose pode ser gerada por diversos motivos e, dessa forma, deve ser analisada individualmente para um tratamento adequado - que depende do diagnóstico correto. Cerca de 90% dos casos são derivados da saúde bucal, mas, quando necessário, o dentista pode trabalhar em conjunto com outros profissionais de saúde para eliminar todos os focos do problema.

Problema de saúde pública

Homem fumando cigarro eletrônico Master1305/ Freepik

O principal fator de risco para o câncer de pulmão é, sabidamente, o tabagismo - seja por meio do consumo de cigarro, charuto, cachimbo e narguilé. Fato é que esse vício está relacionado a 85% dos casos de câncer de pulmão. Nesse campo, a ameaça mais recente é o cigarro eletrônico. Nos Estados Unidos, entre 2019 e o início de 2020, quase 3 mil pessoas foram internadas com lesões pulmonares graves atribuídas ao uso de cigarros eletrônicos. No Brasil, ainda que sua venda seja proibida, o uso do cigarro eletrônico se populariza entre os mais jovens e já se constitui um problema de saúde pública. Na próxima terça (29), é o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo e várias ações serão promovidas em todo o país.



Toxina botulínica



mulher aplicando botox Freepik

O uso de toxina botulínica, popularmente chamado de botox, aumentou cerca de 360% nos últimos anos, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. De maneira geral, o efeito da toxina costuma durar aproximadamente quatro meses. Rafael Mansilla, diretor-executivo e financeiro da Botocenter, indica alguns cuidados após o procedimento, que ajudam a prolongar sua duração. As precauções começam logo após a aplicação, sendo necessário evitar exercícios físicos por 24 horas, para não ocasionar uma migração da toxina para os músculos em que o relaxamento não estava designado. Além disso, é imprescindível o uso de protetor solar e óculos solar para evitar apertar os olhos devido à claridade.



Debate sobre Alzheimer



Alzheimer Atlascompany/Freepik

Com o tema “Uma nova era nos tratamentos da doença de Alzheimer”, a sexta edição da Jornada Paulista de Alzheimer (JPA) acontece no próximo sábado (2/9), das 9h às 12h30, de forma gratuita e on-line. O evento, organizado pela Associação Brasileira de Alzheimer, regional São Paulo (ABRAz-SP), tem como objetivos promover a educação e a ciência, além de conscientizar pela busca de uma vida mais saudável e defender os direitos das pessoas com demência. A inscrição para a jornada pode ser realizada na Sala Interdisciplinar, que oferece temas dedicados à sociedade, incluindo familiares, cuidadores, profissionais de saúde e advogados, ou na Sala Médica que oferece temas de interesse clínico para médicos. ( falta incluir o link)