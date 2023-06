Livro ensina a arrumar a casa e a vida

683

Em obra recém-lançada no Brasil, autora promete nos livrar da culpa quando se trata das tarefas domésticas (foto: fotos: Editora Sextante/Divulgação )



Já teve aquela sensação de que quando a casa está uma bagunça tudo parece mais difícil? Tarefas como cuidar da casa, do outro e de si mesmo são triviais e de grande importância, porém, quando analisadas a quantidade de tempo dedicado, energia, habilidade, planejamento e regularidade demandada, essas tarefas deixam de parecer simples e se tornam um verdadeiro desafio.



É para evitar esse sentimento e outros desconfortos diários, que a terapeuta KC Davis propõe um novo olhar sobre o lugar em que moramos em sua obra recém-lançada no Brasil, pela editora Sextante, com o título de “Como arrumar a casa quando a vida está caótica”. Já teve aquela sensação de que quando a casa está uma bagunça tudo parece mais difícil? Tarefas como cuidar da casa, do outro e de si mesmo são triviais e de grande importância, porém, quando analisadas a quantidade de tempo dedicado, energia, habilidade, planejamento e regularidade demandada, essas tarefas deixam de parecer simples e se tornam um verdadeiro desafio.É para evitar esse sentimento e outros desconfortos diários, que a terapeuta KC Davis propõe um novo olhar sobre o lugar em que moramos em sua obra recém-lançada no Brasil, pela editora Sextante, com o título de “Como arrumar a casa quando a vida está caótica”.





A autora, KC Davis é terapeuta, escritora, palestrante, mãe de duas filhas e esposa, também é criadora da plataforma de saúde mental Struggle Care e da conta do Tiktok, Domestic Blisters, que já acumula cerca de 1,5 milhão de seguidores, nas quais compartilha abordagens próprias e estratégicas sobre cuidados pessoais e domésticos direcionados a pessoas que enfrentam algum tipo de transtorno mental, doenças físicas e outras dificuldades.

KC iniciou sua jornada aos 16 anos quando fez tratamento para vício em drogas e problemas psiquiátricos. Depois de ficar sóbria tornou-se palestrante na área de saúde mental e reabilitação.





Assim que viralizou nas redes sociais com seu relato verdadeiro sobre como é o dia a dia de sua casa , ela escreveu a obra “Como arrumar a casa quando a vida está caótica”. No livro, é sugerido um novo olhar sobre o lugar em que moramos, buscando simplificar as tarefas e encontrar soluções criativas que otimizem seu tempo e energia, em busca de um pensamento em que não devemos existir para servir a nossa casa, e sim, ela é que deve nos servir.





“Boa parte da nossa angústia não vem da roupa que não foi dobrada, e sim das mensagens que passamos a nós mesmos. Preguiçoso. Previsível. Desagradável. Você pode ser um adulto totalmente funcional, bem-sucedido, feliz, gentil e generoso e nunca conseguir ser muito bom em lavar a louça na hora certa ou em ter um lar organizado. O modo como você se relaciona com as tarefas de cuidado não tem absolutamente nada a ver com você ser uma pessoa suficientemente boa”, ressalta a autora.





Lar funcional

O livro é composto por 41 capítulos nos quais KC guia o leitor na descoberta de como encontrar um modo particular para manter uma lar útil e funcional, oferecendo desde dicas de limpeza para quando se está sobrecarregado até sugestões criativas para a limpeza e truques para lidar com um corpo que nem sempre colabora nas tarefas do dia a dia.





“No meu trabalho como terapeuta, vi centenas de clientes com dificuldade nessas questões e mais do que nunca estou convencida de uma verdade simples: essas questões não são preguiçosas. Na verdade, não creio que a preguiça exista. Sabe o que existe?

Disfunção executiva, procrastinação, sensação de opressão, perfeccionismo, trauma, ansiedade. Essas são apenas algumas das condições que afetam as funções executivas, tornando mais difíceis o planejamento, a administração do tempo, a memória de trabalho e a organização”, explica.





Com uma edição rica de ilustrações para deixar a leitura mais prazerosa, a obra inspira o movimento e a ação para aqueles que buscam transformar as obrigações de casa em tarefas leves e intuitivas.