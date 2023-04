Variações no preço de vacinas chegam a 100% em laboratórios de BH

Levantamento mostra que está sendo cobrado pela vacina tríplice viral de R$90 a R$160, variação de 78% (foto: Jair Amaral/EM/D.A Pres) Com a alta do custo de vida, a pesquisa de preço atinge todas as esferas de consumo, inclusive, o mercado de vacinas. O site de pesquisa Mercado Mineiro fez levantamento das principais vacinas nos maiores laboratórios de Belo Horizonte, entre os dias 28 a 30 de março de 2023. E o consumidor deve ficar de olho nas variações que chegaram a 100% como ocorreu com a vacina contra Hepatite A+B ddulto, que pode custar a dose de R$160 até R$320.

E o exame COVID antígeno está custando de R$77 até R$120, uma variação de 54%. O autoteste antígeno nasal tem o custo entre R$39.89 e R$66,90, variação de 67%.



Para quem precisa fazer o exame de colesterol total e frações terá de desembolsar entre R$15 e R$59, variação de 293.33%. Se a necessidade for pelo exame de proteínas totais, o preço está entre R$10 e R$25, variação de 150%.



Um dos exames mais comuns e pedidos é o hemograma completo, que tem sido cobrado de R$15 até R$31, variação de 106%. Já o de triglicérides está custando de R$9 até R$20, variação de 122%. E o de ureia sai de R$10 a R$22, uma diferença de 120%. O Mercado Mineiro também fez uma pesquisa de vários exames, mas com foco nos de detecção da COVID. O exame RT-PCR está custando de R$169,90 até R$295, variação de 73%. Já pelo exame de IgG/IgM tem sido cobrado de R$77,90 até R$120, variação de 135%.

Comparação com os preços médios dos últimos oito meses O Mercado Mineiro também comparou os preços médios dos últimos oito meses. E valor médio do exame de sexagem fetal subiu 22.97%, ele passou de R$385.20 para R$473.67.



Quanto ao exame COVID IgG/IgM que custava em média R$112,39 passou para R$119,87, aumento de 6.65%. Jà a vacina contra HPV quadrivalente que custava em média R$557,18 subiu para R$617,18, aumento de 10.77%.



A vacina contra hepatite A B Adulto que custava em média R$181.14 subiu para R$225.56, um aumento de 24.52%. E a vacina contra hepatite B infantil que custava em média R$74.60, subiu para R$90.25, aumento de 21%.





