Conta Gotas

Dengue atinge novo

recorde de mortes





Você sabia que em 2022 foi atingido um novo recorde anual de mortes por dengue no Brasil? De acordo com o Ministério da Saúde, foram confirmados 1.086 óbitos, número que supera em 10% o maior patamar anterior, de 985 mortes, registrado em 2015. Jeferson de Andrade, pesquisador de Desenvolvimento de Produto e Mercado da Basf, diz que o combate ao mosquito Aedes aegypti deve ser feito em conjunto por toda a sociedade. Para evitar a proliferação dos focos, pede-se o uso de telas nas portas e janelas, de areia nos vasos de plantas, manter sempre a residência livre de entulhos e outros possíveis locais de criadouros de larvas, e colaborar com os agentes de saúde pública. Vale se atentar também que os focos se mantêm no inverno e sob a luz do sol.

(foto: Pexels)

Oportunidade para PCDs





A Unimed-BH lançou uma nova edição do VemSER - Programa de Capacitação Profissional para Pessoas com Deficiência, que ocorre há 11 anos. O objetivo é gerar oportunidades e incluir cada vez mais PCDs no mercado de trabalho. A seleção é voltada a pessoas com deficiência, maiores de 18 anos. Os candidatos selecionados passarão por uma jornada de quatro horas diárias, de 2ª a 6ª feira, durante três meses. O programa inclui acesso a conteúdo teórico e prático, para atuação nas áreas da cooperativa, assistenciais ou administrativas. O profissional também receberá bolsa, vale-transporte e plano de saúde, além de certificado de conclusão do programa. Os interessados devem se inscrever pelo Banco de Talentos da Unimed BH, até 17 de fevereiro. Informações: https://vagas.unimedbh.com.br/job-invite/13401/.

(foto: Pabrita Kaity/Pixabay)

Xô, dor de cabeça!





As dores de cabeça atingem cerca de 140 milhões de brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia. Por existirem diversos tipos de cefaleia, a grande maioria se dá por outros sintomas, como sinusite, problemas de visão, entre outros. De acordo com Natália Longo, neurologista da Santa Casa de São Paulo e neurofisiologista do HCFM-USP, existem algumas dicas que podem auxiliar no combate às dores de cabeça. Entre elas está o cuidado regular com a saúde mental, atividade física moderada de forma regular, comer sem grandes intervalos, optando por alimentos saudáveis, beber água regularmente e evitar a má postura.

(foto: GPointStudio/Freepik)

Durma melhor no verão





Você sabia que… o calor pode afetar o sono e a saúde? Segundo o Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus, programa de observação da Terra da União Europeia, 2022 foi o oitavo ano consecutivo com clima pelo menos 10C superior ao período pré-industrial, ou seja, a qualidade do sono dos brasileiros tem diminuído. De acordo com João Gallinaro, psiquiatra especialista em medicina do sono, existe uma curva de temperatura ideal para uma boa noite de sono. Sendo assim, preparar o ambiente para dormir com as janelas abertas, vestir roupas leves e frescas, se hidratar durante o dia, ingerir alimentos leves junto a exercícios regulares e banhos mornos antes de deitar ajudam a atingir a curva, proporcionando um sono de maior qualidade.

(foto: Freepik)

Cânabis: nova plataforma

de educação médica





O uso medicinal da cânabis tem sido cada vez mais comum em tratamentos com fins terapêuticos e reguladores dos sistemas corporais. Sendo assim, a Ease Labs, empresa que atua no setor, lançou recentemente uma plataforma educacional para médicos com informações e atualizações a respeito da cânabis medicinal. O espaço oferece estudos científicos, lives, webinars com profissionais da área e aplicações da cânabis em diversos estudos e casos clínicos. Para participar, o médico que tiver interesse deve acessar a aba “Área Médica” pelos endereços www.easelabspharma.com.br ou https://easelabsglobal.com/ e preencher o cadastro.