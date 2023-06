440





O que atrapalha os planos de Lula





A ausência de líderes para se reunir com o presidente Lula em Brasília foi acertada previamente com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que, desde a semana passada, já havia dispensado os deputados de presença obrigatória na Casa. No Planalto, há quem vislumbre a possibilidade de Lula quebrar a maioria comandada por Lira, buscando os líderes no varejo. Ao que tudo indica, a estratégia ainda não ganhou tração, porque o grupo aliado a Lira não pretende jogar o presidente da Câmara para escanteio. Alguns, aliás, não confiam no PT para isolar o deputado alagoano.

Raridade





Esta semana, aliás, foi uma das raras vezes em que líderes partidários apresentaram escusas para não comparecer a um encontro com um presidente da República. A ausência indica ainda que a relação política vive novos tempos em que a maioria dos comandantes dos partidos atende mais ao chefe do poder Legislativo do que o do Executivo.

Batalha vencida

A contar pelo placar da aprovação do plano de trabalho, 18 a 12, o governo não terá dificuldades na CPMI de 8 de janeiro. Quem deve se preocupar com essa investigação é o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Roteiro

O fato de o plano de trabalho incluir o quebra-quebra no centro de Brasília em 12 de dezembro, data da diplomação de Lula, e a tentativa de explodir um caminhão combustível na véspera de Natal não é à toa. É a partir daí que os governistas calculam ser possível estabelecer uma conexão com o governo de Jair Bolsonaro. Há quem diga inclusive que Anderson Torres (foto) pode ser chamado mais de uma vez.





Questões internas

Apesar dos percalços dos últimos dias, o presidente Lula não pensa em trocar o ministro da Casa Civil, Rui Costa. A ideia, porém, é deixá-lo cada vez mais voltado a questões internas do Executivo para não dar curto-circuito na Câmara.

Sabatina de Zanin

O líder do PSB no Senado, Jorge Kajuru (GO), afirmou que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) sabatinará o advogado Cristiano Zanin (foto), indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 14. A confirmação veio depois de o parlamentar ter se reunido ontem com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com Kajuru, a data foi confirmada após ele ter conversado com o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). “Ele (Alcolumbre) disse a mim que já quer colocar (o nome para análise). Ele acha que é fundamental, já na outra quarta, a sabatina.





Devolução do IPTU

Os vereadores de Belo Horizonte aprovaram em segundo turno o Projeto de Lei 529/2023, que prevê a devolução do IPTU ao requerente em casos de imóveis atingidos por desastres naturais com grave prejuízo material, econômico ou social. “O objetivo é corrigir um problema da lei atual, para garantir que todo cidadão que teve seu imóvel destruído pelas chuvas possa ser liberado de pagar o IPTU no ano vigente e no seguinte”, ponderou a autora do PL, Marcela Trópia (Novo).





Greve na Fhemig





Deputados estaduais do bloco de oposição Democracia e Luta se reúnem hoje com a subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag), Kênnya Kreppel, para debater as reivindicações dos servidores da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), que estão em greve. Entre as propostas, estão a revogação da resolução da medida que aumenta a carga horária dos plantonistas e de outra que reduz o tempo para acompanharem familiares com deficiência durante tratamento médico.