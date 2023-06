“Abuso de poder”

O deputado estadual Renato Freitas (PT-PR) anunciou que iniciará uma “greve de fome”, em Brasília, a partir do dia 12 de junho para protestar contra PEC da Anistia, que prevê perdão aos partidos políticos por irregularidades na prestação de contas e pelo não cumprimento do repasse dos recursos destinados às cotas eleitorais. “Apesar de todas as políticas de branqueamento, do machismo e do colonialismo, não vamos retroceder”, disse o parlamentar.

A velha imunidade

Em depoimento à Polícia Federal, o deputado federal Deltan Dallagnol (foto) (Podemos-PR) alegou ter amparo na imunidade parlamentar para tecer as críticas que fez aos ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Deltan é alvo de apuração que tramita no STF (Supremo Tribunal Federal) em razão de entrevista concedida sobre o julgamento do TSE que levou à cassação de seu mandato. O relator é o ministro Alexandre de Moraes, que preside a corte eleitoral. Segundo nota divulgada pela assessoria do deputado, “todas as perguntas feitas pela Polícia Federal foram respondidas por Deltan”. A defesa do parlamentar também irá solicitar para que o inquérito não corra em sigilo, como determinado por Moraes.





Defesa do Fretamento

O deputado federal Bacelar (PV-BA) propôs a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Fretamento para incentivar o turismo. Vice-líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, o político já conta com a assinatura de 140 integrantes da Casa, como o deputado Carlos Chiodini (MDB-SC). A instalação do colegiado tem o apoio da Associação Brasileira dos Fretadores Colaborativos (Abrafrec), entidade que reúne centenas de pequenas e médias empresas de transporte.

Para o Ministério Público Eleitoral, o caso é de inelegibilidade. Foi o que defendeu o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet. Segundo ele, o ex-presidente abusou de seu poder. Não poderia ter usado recursos do Estado para propagar informações falsas a respeito da segurança das urnas e das eleições no país. “Todo o evento foi montado para que o pronunciamento se revelasse como manifestação do presidente da República, chefe do Estado, daí a chamada de embaixadores estrangeiros e o ambiente oficial em que a reunião ocorreu. O abuso de poder político está positivado”, disse o procurador na ação.