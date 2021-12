Barroso diz que instituições foram 'aparelhadas como de governo'

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), criticou nesta sexta-feira, 10, aparelhamento de instituições brasileiras.



"Há instituições que deveriam ser de Estado e foram aparelhadas como de governo, o que é errado e ruim para a democracia", disse Barroso, que afirmou anteriormente que o Brasil passou por um "sustos" decorrentes de uma onda populista.



Barroso falou durante evento realizado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI).