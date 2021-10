Pontes sobe o tom e diz que corte na Ciência é 'falta de consideração'

Marcos Pontes exige que o valor para o ministério em 2022 seja revisto (foto: Isac Nóbrega/Presidência da República) Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes criticou neste domingo (10/10) o corte que sua pasta sofrerá no ano que vem, sugerido pelo Ministério da Economia. O chefe da Ciência disse, em publicação nas redes sociais, que a redução no orçamento para 2022 é, entre outras coisas, "falta de consideração".









O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação vai ter 87% a menos de sua verba. A decisão foi anunciada na última sexta-feira (8), e o orçamento da pasta para 2022 passa a ser de R$ 89 milhões - era de R$ 690 milhões.





O Ministério da Economia disse que, mesmo com o corte, vai aumentar recursos para pesquisas no ano que vem. A ação, contudo, não impediu críticas por parte da comunidade científica.





"A modificação do PLN 16, feita na última hora, no dia de hoje, pela Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional, atendendo a ofício enviado ontem pelo Ministro da Economia, subtrai os recursos destinados a bolsas e apoio à pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e impossibilita projetos já agendados pelo CNPq", inicia trecho de comunicado conjunto emitido por entidades científicas.





"É um golpe duro na ciência e na inovação, que prejudica o desenvolvimento nacional. E que caminha na direção contrária da Lei 177/2021, aprovada por ampla maioria pelo Congresso Nacional", complementa o posicionamento, endereçado ao senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), presidente do Senado Federal.