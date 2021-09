Adnet imita Bolsonaro em macarena de caminhoneiros; ouça o áudio

Segundo áudio gravado pelo comerciante Marcelo Adnet imita a voz de Bolsonaro cantando paródia de 'Macarena' (foto: Agência Brasil; Twitter Marcelo Adnet/Reprodução)

Em menos de 12 horas, nesta quinta-feira (9/9), o ator e comerciante Marcelo Adnet publicou dois áudios ironizando o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e seus apoiadores. Desta vez, a gravação publicada em seu twitter foi uma paródia da música 'Macarena'.

Imitanto a voz de Bolsonaro e no ritmo da música, Adnet chamou os bolsonaristas de "gado" e falou sobre os esquemas de rachadinha que envolvem a família do presidente.O ator ironizou, ainda, o episódio em que Bolsonaro foi fotografado mostrando uma caixa de cloroquina para uma ema , no Palácio do Alvorada, em Brasília.

"Você patriota que fura quarentena, venha mostrar inteligência pequena, gado do zap que nega a ciência, cloroquina para ema. Corno não tem pena como a ema, protege os filhos, rachadinha e os esquemas. No falo inflável uma obsessão extrema... pata de ema"", canta Adnet no áudio, imitando a voz do presidente.





Em mais um áudio, Marelo Adnet imita Bolsonaro em macarena de caminhoneiros.



Ouça a gravação. pic.twitter.com/qYvqauhigQ %u2014 Estado de Minas (@em_com) September 9, 2021



No primeiro áudio, o ator brincou com a paralização dos caminhoreiros e pediu aos apoiadores que dançassem 'Macraena" nos protestos. A publicação viralizou e já teve mais de 12 mil compartilhamentos. O segundo, em menos de uma hora superou as 15 mil curtidas e 3 mil compartilhamentos.

Leia também: Tanqueiros fecham trecho da BR-040 em Minas em protesto contra STF