Bolsonaro diz que relação com China é essencial para o combate à pandemia

(foto: Reprodução/Ministério das Relações Exteriores da Índia) O presidente Jair Bolsonaro participou, nesta quinta-feira (9/9), da 13ª cúpula do Brics, agrupamento de países de mercado emergente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. segundo ele, o governo brasileiro mantém uma boa relação com os líderes das demais nações, em especial com o presidente chinês Xi Jinping.









Nesta quinta, contudo, Bolsonaro elogiou a parceria com o país da Ásia e destacou "o bom estado de nossas relações bilaterais em diversas vertentes, mais especialmente no âmbito comercial de investimentos". "Essa parceria se tem mostrado essencial para a gestão da pandemia no Brasil, tendo em vista que parcela expressiva das vacinas oferecidas à população brasileira é produzida com insumos originários da China", disse.





Bolsonaro lamentou que o encontro com os demais presidentes não tenha ocorrido de forma presencial, mas agradeceu a cada um pelo bom relacionamento diplomático.





Segundo ele, a parceira estratégica do Brasil com a Índia "vive hoje um excelente momento". O chefe brasileiro lembrou que instrumentos assinados durante a viagem que ele fez ao país asiático em janeiro do ano passado "estão rendendo frutos e nossa cooperação tem avançado, como nas áreas de ciência e tecnologia, energia e saúde, sobretudo no combate à pandemia da covid-19".





"O comércio bilateral tem crescido, em mais um sinal da retomada de nossas economias e do potencial de nossas relações", afirmou Bolsonaro.





"Parceria estratégica"





O presidente ainda destacou que o Brasil mantém uma "parceria estratégica" com a África do Sul há mais de uma década. "Juntos, temos contribuído para desenvolver dinâmica própria e coordenação em favor do fortalecimento do Brics. Nossos laços humanos e nossas similaridades tornam o diálogo fluido e natural em temas como defesa, ciência e tecnologia, meio ambiente, comércio e investimentos, o que se reflete em nosso entendimento no Brics."





Por fim, Bolsonaro ressaltou as relações bilaterais "de grande envergadura" com a Rússia. "Para além das excelentes relações políticas e da importância da nossa cooperação em ciência e tecnologia e de nossas trocas comerciais concentradas no agronegócio, temos interesse em diversificar nossa pauta exportadora de forma condizente com o desenvolvimento de ambas as economias", destacou.