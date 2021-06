A presidente do PCdoB, Luciana Santos, aposta na federação para a sobrevivência da legenda. Leia a entrevista.



Como vê a decisão do Flávio Dino de deixar o partido?



A gente lamenta. Era importante que participasse dessa saída de maneira mais coletiva. Mas é um amigo e aliado. Não rompeu com o PCdoB.



Qual será o futuro do PCdoB se o Congresso não aprovar as federações partidárias?



A luta da federação coesiona o partido. Caso não passe, não temos posição ainda. Como alternativa há a fusão ou incorporação. Em 2018, ao não atingirmos a cláusula de desempenho, o PPL se incorporou ao PCdoB.



Se a Federação for aprovada, com qual partido o PCdoB poderia ser federado? O PSB?



Todos do nosso campo político estariam abertos a essa construção. A questão é que a federação é uma aliança nacional, por isso depende da disputa presidencial.



O PCdoB apoiará Lula?



Nossa história é de aliança básica com o PT. Mas não há porque precipitar uma posição. Acho bem vindo os movimentos do centro para, mais na frente, se unirem para derrotar Bolsonaro. A gente defende a frente ampla como tática geral.

Por que o PCdoB não supera a cláusula de barreira?

O problema da cláusula não é só do PCdoB. Só vão ficar 5 ou 6 partidos no Brasil.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.