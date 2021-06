Lira: em acordo com Senado, faremos 3 dias de luto sem interrupção dos trabalhos

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta segunda, 21, que o Congresso irá fazer luto por três dias, mas sem interrupção nos trabalhos legislativos, em razão das 500 mil mortes causadas pela covid-19 no Brasil. O País ultrapassou a marca no último sábado, 19. A decisão foi informada após diversos pedidos de líderes partidários e deputados.



"Em respeito às mortes e aos pedidos (de deputados), em comum acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, faremos três dias de luto sem nenhum tipo de interrupção dos trabalhos legislativos das duas Casas, pois pensamos que a melhor maneira de ajudar o Brasil e ao combate à pandemia é essa Casa e o Senado funcionando em sua plenitude", afirmou.