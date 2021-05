Teich: tive quatro reuniões com presidente no meu período de ministério

O ex-ministro da Saúde e médico oncologista, Nelson Teich, afirmou que teve quatro reuniões com o presidente Jair Bolsonaro ao longo do período de quase um mês em que esteve à frente do ministério. Durante depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, Teich disse que não discutiu o programa de testagens com o presidente nem uma estratégia de comunicação do governo federal.



Segundo Teich, o uso maior de máscaras e atenção às medidas de isolamento social na época em que esteve comandando à pasta implicaria em eficiência maior do sistema de saúde pública e consequente diminuição da letalidade da doença. O ex-ministro também voltou a dizer que não tinha autonomia ou liderança à frente da pasta, a qual sofria ingerência e entraves do presidente Jair Bolsonaro.



"Quando eu falei que não tinha autonomia, eu não tinha autonomia nem liderança. Em situações como a covid, quando se tem uma situação (para o País todo), precisa-se de liderança e coordenação", disse à comissão.