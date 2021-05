Teich atualiza versão e diz que falou com presidente em reuniões sobre cloroquina

O ex-ministro da Saúde e médico oncologista Nelson Teich atualizou informação que havia dado à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado, e afirmou que houve reunião com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a fim de tratar da recomendação para uso da cloroquina, remédio sem eficácia contra a covid-19, a pacientes acometidos pela doença. Mais cedo, Teich havia dito que não participou de nenhuma reunião técnica sobre o assunto.



"Teve reunião em que esse assunto foi falado. Se o senhor considerar isso uma reunião sobre o assunto, a resposta é sim", respondeu Teich ao relator da comissão, o senador Renan Calheiros (MDB-PE). "Em reuniões com ele presidente Bolsonaro eu falei sobre o remédio. Eu tinha minha posição clara, que eu não ampliaria o uso", completou.



Na sequência, Teich, assistido pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), lembrou-se de outra reunião com o Conselho Federal de Medicina em que o órgão apresentou estudo sobre o uso do medicamento. "Não foi uma reunião para discutir. Foi uma reunião para o CFM apresentar o documento ao presidente", reforçou Teich.