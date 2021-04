André Quintão (PT), líder do bloco de oposição: "O governador não pode fazer generalização dessa natureza. Se isso estiver ocorrendo, ele deve apontar diretamente quem são esses parlamentares" (foto: EDÉSIO FERREIRA/EM/D.A.PRESS - 20/11/19)







Uma entrevista concedida pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), no sábado, ao portal de notícias Boletim da Liberdade, repercutiu negativamente na Assembleia Legislativa. O chefe do Executivo, ao ser questionado sobre a relação com a Casa, criticou duramente deputados estaduais e insinuou que alguns pensam em ganho próprio e que o setor público não precisa de “mercenários”. “Muitos lá ainda pensam no ‘o que ganho com isso’ do que 'o que é bom para Minas Gerais'. Isso faz com que tudo fique mais difícil. Nós precisamos desse espírito de doação no setor público. Da mesma forma que muitas pessoas vão trabalhar em organizações sociais, em ONGs, até sem remuneração. O setor público precisa mais desse espírito de voluntário e não de mercenários. E, infelizmente, muitas vezes esse é o tipo de pessoa que o procura”, disse o governador na entrevista.





Líder do bloco de oposição, o deputado estadual André Quintão (PT) chamou a crítica de injusta e afirmou que Zema não pode fazer esse tipo de comentário de forma generalizada. “É uma crítica injusta e grave também, na medida em que generaliza um comportamento para todos os parlamentares. Insinuar que a Assembleia negocia interesses pessoais, interesses financeiros, porque o sentido do termo mercenário é esse, é muito grave. O governador não pode fazer generalização dessa natureza. Se isso estiver ocorrendo, ele deve apontar diretamente quem são esses parlamentares”, disse, em comunicado emitido.





Outro parlamentar que reclamou foi Repórter Rafael Martins (PSD). “Durante a campanha eleitoral, o governador assinou em cartório um compromisso de que ele e todo o seu secretariado não receberiam salário. Seriam todos voluntários. O que se vê hoje é justamente o contrário. São destinados ao alto escalão do governo os famosos “jetons”, bonificações de até R$ 14 mil por mês, que engordam ainda mais os salários dos secretários , subsecretários e assessores, que ficam o dia todo no ar-condicionado sem nem sequer conhecer a realidade do estado. Que voluntariado é esse da equipe do governador?”, afirmou pelas redes sociais.





O líder do governo na Assembleia, Gustavo Valadares (PSDB), também comentou: “Venho manifestar que o governador me reafirmou que as declarações trazidas, de fato, não refletem o pensamento dele em relação ao Parlamento. E, sim, a sua visão geral de uma defesa pessoal da participação voluntária no setor público (...) Todos fazemos política o tempo inteiro. A demonização da política é um equívoco que só afasta os bons e a sociedade do debate. Se há desvios, precisam ser apontados e punidos. Generalizar só nos leva a interpretações equivocadas, em todas as áreas da vida. E a vida não é diferente da política”.





Dia de Tiradentes

Pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia, o Dia de Tiradentes, celebrado hoje, não terá a presença de autoridades nem a tradicional solenidade cívica na Praça Tiradentes, no Centro Histórico de Ouro Preto, e a entrega da Medalha da Inconfidência a personalidades de destaque em vários setores da sociedade. Para evitar aglomeração, apenas será colocada, por um dragão da Inconfidência, uma coroa de flores aos pés do monumento dedicado ao herói Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes (1746-1792), um dos expoentes da Inconfidência Mineira (1788-1789), ao som de toque de silêncio. Ainda na onda roxa, a mais crítica do programa Minas Consciente do governo estadual, Ouro Preto registra 82 mortes causadas pela COVID-19, tem 24 pacientes internados e 100% de ocupação dos leitos.