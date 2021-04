Pacheco designa oficialmente integrantes de CPI da covid-19 indicados por líderes

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), designou oficialmente os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, que vai investigar a conduta do governo federal na pandemia e o repasse de verbas para Estados e municípios.



Na prática, o ato formal libera Pacheco para convocar a reunião de instalação da CPI, ainda sem data para ocorrer. Mais cedo, o líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou que a instalação poderá ser marcada para a próxima quinta-feira, 22.



Composição da CPI da Covid-19 no Senado



Titulares



1. Eduardo Braga (MDB-AM) - independente

2. Renan Calheiros (MDB-AL) - independente

3. Ciro Nogueira (PP-PI) - governista

4. Otto Alencar (PSD-BA) - independente

5. Omar Aziz (PSD-AM) - independente

6. Tasso Jereissati (PSDB-CE) - independente

7. Eduardo Girão (Podemos-CE) - governista

8. Humberto Costa (PT-PE) - oposição

9. Randolfe Rodrigues (Rede-AP) - oposição

10. Marcos Rogério (DEM-RO) - governista

11. Jorginho Mello (PL-SC) - governista



Suplentes



1. Jader Barbalho (MDB-PA) - independente

2. Angelo Coronel (PSD-BA) - independente

3. Marcos do Val (Pode-ES) - governista

4. Zequinha Marinho (PSC-PA) - governista

5. Luiz Carlos Heinze (PP-RS) - governista

6. Rogério Carvalho (PT-SE) - oposição

7. Alessandro Vieira (Cidadania-ES) - oposição