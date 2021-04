Morre ex-deputado Ivair Nogueira

Diagnosticado com COVID-19, Ivair, que foi prefeito de Betim, teve uma parada cardiorrespiratória (foto: Guilherme Dardanha/ALMG - 4/5/11)





Ex-prefeito de Betim e ex-deputado estadual de Minas Gerais por seis mandatos, Ivair Nogueira morreu na manhã de ontem em Belo Horizonte após parada cardiorrespiratória. Diagnosticado com COVID-19, o ex-parlamentar, de 69 anos, estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Madre Teresa, Região Centro-Sul da capital mineira, desde o último sábado. Ivair foi diagnosticado com coronavírus há cerca de 15 dias. O estado de saúde piorou na última sexta-feira, dia em que deu entrada no Hospital Madre Teresa. Ele aguardou um dia para ser transferido a uma UTI.





Ivair Nogueira do Pinho, natural de Betim, cidade da Região Metropolitana de BH, nasceu em 6 de novembro de 1951. Também engenheiro, advogado e empresário, Ivair chegou à Prefeitura de Betim em 1989, como vice-prefeito. Permaneceu no cargo até 1991, quando se tornou prefeito até 1992. Em 1994, Ivair foi eleito pela primeira vez como deputado estadual de Minas Gerais. Ele permaneceu na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) até 2019, por seis mandatos.





Atual presidente do Legislativo estadual, Agostinho Patrus se manifestou sobre a perda do colega. “Mais um mineiro perde a luta contra a COVID. Ivair Nogueira deu importantes contribuições para Minas durante sua trajetória política. A partida deste colega de parlamento entristece a todos nós. Meus mais sinceros sentimentos aos amigos e familiares", publicou nas redes sociais.





O único hiato de Ivair na Casa ocorreu entre 1999 e 2000, quando assumiu a Secretaria de Esportes de Minas Gerais, então comandada pelo governador Itamar Franco. O político era casado com Léia Nogueira e tinha três filhos. (MM)