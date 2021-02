Lira e Pacheco devem levar documento de intenções a Bolsonaro

Os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), devem levar ao presidente Jair Bolsonaro um documento conjunto de intenções do Congresso Nacional nesta quarta-feira, 3. Os dois foram eleitos para os cargos com apoio do Palácio do Planalto.



Lira e Pacheco marcaram uma reunião no Senado às 9 horas para assinar o documento. A carta prevê uma agenda mínima de consenso entre as duas casas legislativas, como a aprovação de reformas econômicas e a vacinação contra a covid-19. Os dois levarão o documento a Bolsonaro no Palácio do Planalto, em reunião prevista para as 9h30.



À tarde, o Congresso realiza uma sessão solene de abertura do ano legislativo. Bolsonaro deve participar da cerimônia e levar pessoalmente o documento com a mensagem presidencial para o Legislativo, que todos os anos é entregue pelo ministro-chefe da Casa Civil.