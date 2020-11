Campanhas de Maguito e Vanderlan encerram 2º turno com carreatas em Goiânia

As campanhas de Maguito Vilela (MDB) e Vanderlan Cardoso (PSD), candidatos à prefeitura de Goiânia, aproveitam o último dia de atividades de rua antes do segundo turno para realizar carreatas pelo município. A legislação eleitoral permite campanha até as 22 horas deste sábado, 28.



"Fizemos a boa política, guardamos a fé e amanhã seremos recompensados nas urnas", disse o candidato Vanderlan, no período da tarde deste sábado, ao encerrar a campanha.



Maguito, por sua vez, não participou das atividades de rua.



Ele está entubado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com covid-19.