Sozinhos no páreo e vitoriosos

A população de Nova União, na Grande Belo Horizonte (RMBH), foi às urnas numa eleição morna e sem competição. Candidato único, o prefeito Ailton Guimarães (Avante), de 52 anos, foi reeleito com 2.035 votos válidos. Somaram 1.104 os brancos e nulos. Ao todo, 17 cidades mineiras, a maior parte delas com menos de 10 mil habitantes, tiveram apenas um candidato a prefeito.





Em 2016, quando Ailton Guimarães se elegeu em Nova União, enfrentou dois concorrentes. Esta, porém, é a primeira vez que Nova União não teve uma campanha acirrada. Curiosidade do passado político do município é que o pai de Ailton, Antônio Guimarães Rosa, também já foi prefeito, há 40 anos. Na época, foi eleito apenas com um voto de diferença em relação ao opositor. Hoje, de acordo com a Lei Eleitoral, o filho precisava de apenas um voto para se manter no cargo.





Ailton nasceu em Nova União, saiu da cidade apenas para estudar em Itabira e voltou após se formar professor de geografia. Anos depois, ocupou a função de diretor de escola da rede pública. Solteiro, gosta de música e de frequentar as cachoeiras da cidade. Seu discurso levanta a bandeira do diálogo e, devido a isso, manteve bom relacionamento com a Câmara Municipal, sem oposição em seu atual mandato.





Nova União tem quase 6 mil habitantes e conta com três escolas públicas. Ailton começou a lecionar na zona rural. “Quando comecei a dar aula na área rural, no ano de 1995, não tinha carro e precisava ir a pé ou de carona à escola. Eram cerca de 15 quilômetros de estrada de terra todos os dias. Quando tinha aula de noite e também no outro dia de manhã, eu dormia na casa de uma senhora, dona Márcia, em seu sítio, na Comunidade do Carmo”, relembra o prefeito.





Guimarães atribui ao “ambiente harmonioso” que transferiu da escola para a prefeitura da cidade o fato de não ter enfrentado adversários políticos. “Quanto mais harmonioso a gente fizer o espaço, mais tranquilas as pessoas ficam lá dentro. Procurei fazer isso na cidade. Não tive oposição, tive um relacionamento muito bom com a Câmara Municipal.” O prefeito teve total apoio dos vereadores aos seus projetos.





Um dos feitos de sua administração, segundo o prefeito, é o controle na disseminação do coronavírus. Nova União registrou 38 casos confirmados de contaminação, sem óbitos. “A prefeitura não tem dívidas e nunca atrasamos nem um dia os salários dos servidores", afirma.