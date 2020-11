Pesquisa Datafolha: Paes, 34%; Crivella, 14%; Martha Rocha, 11% e Benedita, 8%

O ex-prefeito do Rio Eduardo Paes, candidato à prefeitura da capital fluminense pelo DEM, segue liderando as intenções de voto para a eleição de novembro, segundo pesquisa do Datafolha divulgada na noite desta quarta-feira, 11. Segundo o instituto, se a eleição fosse hoje, Paes teria 34% dos votos - na primeira pesquisa, em 8 de outubro, ele tinha 30%, na segunda, em 22 de outubro, 28%, e na terceira, em 5 de novembro, 31%.



O atual prefeito, Marcelo Crivella (Republicanos), está em segundo, com 14% das intenções de voto (ele tinha 14% na primeira pesquisa, 13% na segunda e 15% na terceira). Como a margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, Crivella está em empate técnico com a deputada estadual Martha Rocha (PDT), escolhida por 11% dos entrevistados. Ela tinha 10% na primeira pesquisa e 13% nas duas seguintes.



A petista Benedita da Silva é a quarta colocada, com 8% das intenções de voto (na primeira tinha 8%, na segunda 10% e na terceira voltou aos 8%). Benedita está tecnicamente empatada com Martha e, no limite da margem de erro, com Crivella.



Luiz Lima (PSL), em quinto lugar, tem 5% - na primeira pesquisa tinha 1%, na segunda 4% e na terceira 5%. Ele está tecnicamente empatado com Benedita e, no limite da margem de erro, com Martha Rocha.



Renata Souza (PSOL) está em sexto lugar, com 4% dos votos. Ela tinha 3% na primeira pesquisa, 5% na segunda e novamente 3% na terceira. Renata está tecnicamente empatada com Luiz Lima e Benedita da Silva.



Eduardo Bandeira de Mello (Rede) e Paulo Messina (MDB) estão empatados em sétimo lugar com 2% dos votos. O candidato da Rede teve 3% nas três pesquisas anteriores. Messina teve 1% na primeira pesquisa, não pontuou na segunda e voltou a registrar 1% na terceira. Os dois estão tecnicamente empatados com Luiz Lima e, no limite da margem de erro, com Benedita.



Três candidatos estão empatados em nono lugar, com 1% das intenções de voto: Clarissa Garotinho (PROS), Fred Luz (Novo) e Glória Heloiza (PSC). Eles estão tecnicamente empatados com Paulo Messina, Bandeira de Mello, Renata Souza e Luiz Lima. Cyro Garcia (PSTU), Suêd Haidar (PMB) e Henrique Simonard (PCO) não pontuaram.



Brancos e nulos somariam 14% dos votos (eram 22% na primeira pesquisa, 17% na segunda e 16% na terceira), e 3% não souberam ou não quiseram responder - eram 3% nas duas primeiras pesquisas e 2% na terceira.



Segundo turno



Na projeção de segundo turno, o Datafolha testou três cenários. Numa disputa entre Paes e Crivella, Paes teria 58% e Crivella, 22%; 20% votaram em branco ou nulo e 1% não sabe ou não respondeu.



Se o segundo turno fosse entre Paes e Martha Rocha, ele teria 46% dos votos e ela, 35%; 17% votariam em branco ou nulo e 1% não sabem.





O terceiro cenário pesquisado foi entre Paes e Benedita. Ele teria 50% dos votos e ela, 27%, enquanto 22% votariam em branco ou nulo e 1% não sabe.



Rejeição



Datafolha testou também a rejeição dos candidatos a prefeito do Rio. Não votariam de jeito nenhum em Crivella 62% dos entrevistados; 31% não votariam em Paes; 26% não votariam em Clarissa; 24% jamais votariam em Benedita; 14% não votariam em Martha; Cyro Garcia nunca teria o voto de 13% dos entrevistados; Luiz Lima não teria o voto de 10% dos eleitores pesquisados e 9% não votariam em Messina.



Quatro candidatos têm rejeição de 8%: Fred Luz, Bandeira de Mello, Renata Souza e Glória Heloiza. Henrique Simonard tem rejeição de 7% e Suêd Haidar, de 6%. Rejeitam todos os candidatos 3% dos entrevistados, enquanto 2% não sabem ou não quiseram responder e 1% não rejeita ninguém.



A pesquisa, contratada pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o protocolo RJ-02768/2020. O nível de confiança estimado é de 95%, ou seja, o levantamento tem 95% de chance de representar a realidade. O Datafolha ouviu 1.148 eleitores nos dias 9 e 10 de novembro.