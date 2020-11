Após ser alvo de expulsão do Novo, Sabará integra equipe de Russomanno

A campanha de Celso Russomanno (Republicanos) anunciou a adesão do ex-candidato do Novo, Filipe Sabará, em sua equipe de programa de governo. Sabará teve a candidatura a prefeito de São Paulo vetada pelo Novo em plena disputa eleitoral por inconsistências em seu currículo e sua declaração de bens e acabou expulso do partido.



A adesão de Sabará é mais um esforço da campanha de Russomanno para tentar estancar a queda abrupta nas pesquisas. O deputado começou liderando a disputa mas agora está numericamente em terceiro lugar com 12% dos votos, empatado tecnicamente com Guilherme Boulos (PSOL), que tem 13%, e Marcio França (PSB), com 10% segundo o Ibope.



Além da tentativa frustrada de se candidatar à Prefeitura, Sabará é ex-secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e ex-presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo.



Em nota elaborada pela campanha de Russomanno, o novo colaborador ataca o prefeito Bruno Covas (PSDB), candidato à reeleição, a quem acusa de interromper políticas implementadas na Secretaria de Assistência Social, e atribuiu sua expulsão do Novo ao fato de ter defendido o governo Jair Bolsonaro.



Ao Estadão, Sabará disse que aceitou o trabalho para ajudar a gerar oportunidades para as pessoas de São Paulo. "Como fundador de instituto, secretário, candidato e agora auxiliando plano de governo de um candidato com chances de ir para o 2o turno. Meu projeto é para São Paulo. Se o Celso topou aderir, vou ajudar."



"Ele (Russomanno) tem grandes chances de estar no segundo turno, numa disputa completamente diferente dessa do primeiro turno, com mais tempo de TV e igualdade para poder expor planos, propostas e uma agenda propositiva para o município. Nossas propostas e realizações de sucesso em áreas sensíveis como a social e ambiental com certeza poderão fazer a diferença na campanha e para melhorar São Paulo." disse Sabará, segundo a campanha de Russomanno.