Aposta em mulheres como vice

Sete Lagoas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 19/6/15)





Sete Lagoas, na Região Central do estado, tem 168.867 eleitores aptos a votar neste ano para escolher entre sete candidatos à prefeitura. O prefeito Duílio de Castro (Patriotas) tentará a reeleição e já fechou aliança com o PP do presidente da Câmara Municipal, Claudio Caramelo. O partido indicou Dr. Euro, que também ocupa cadeira no Legislativo, como vice. A legenda tem mais dois vereadores – Pastor Alcides e Zé da União. O Patriota fechou acordo com PV e “ganhou” mais dois parlamentares: Renato Gomes e Rodrigo Braga.





A aliança com o PP pegou seu principal opositor, o deputado estadual Douglas Melo (MDB), de surpresa. Melo costurava parceria com a legenda de Caramelo e agora tem apenas dois vereadores favoráveis a ele. Desde então, faz postagens na internet afirmando não se alinhar com a ‘velha política’ da cidade. Nesta semana, surpreendeu ao anunciar a delegada da Polícia Civil Stefânia Nunes como candidata a vice. O que teria motivado o racha com o PP seria a aproximação com o Avante e com a presidente da ala feminina nacional do partido, Carol Canabrava. Melo, no entanto, negou para o Estado de Minas que Canabrava seria sua vice e que o Avante estava aliado ao MDB desde o início da sua pré-candidatura.





Outro nome na disputa é o oficial do Exército Coronel Peçanha (Cidadania). No último dia 2 ele anunciou a dentista, educadora e empresária Dóris Andrade (PTB) como vice. Peçanha é natural do Rio de Janeiro, mas escolheu Sete Lagoas para viver após 39 anos dedicados ao Exército. Ele foi servir na cidade nos anos 1990 e permaneceu. Ganhou apoio no último dia 7, quando o Pastor Reinaldo Dias, que se anunciava como pré-candidato pelo PTC, desistiu de disputar o pleito e se aliou ao PTB e ao Cidadania. Os três partidos até definiram o nome da coligação: Sete Lagoas, por Deus e pela família.O PMN tem como pré-candidato o procurador e professor Ramsés de Castro. Nas redes sociais, ele se anuncia como a verdadeira renovação política em Sete Lagoas. Alianças, no entanto, ainda não estão definidas, embora a candidatura se apresente como livre de vínculos com a política atual. Ele terá a professora Adriana Estanislau como vice.





O PT anunciou o professor Claudinei Dias para a disputa. Do PSol sai Carolina Leão, que irá compor chapa. A Rede Sustentabilidade fechou chapa majoritária com Saulo Calazans e Éber França.O PSB oficializou chapa formada por empresários, o prefeito Emílio Vasconcelos e Elson Copafer, que em 2016 foi candidato a prefeito pelo PPL e viria como vereador neste pleito. (GF)





candidatos

Claudinei Dias (PT)

Coronel Peçanha (Cidadania)

Duílio de Castro (Patriotas)

Douglas Melo (MDB)

Emílio Vasconcelos (PSB)

Ramsés de Castro (PMN)

Saulo Calazans (Rede)