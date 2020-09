Caça a 215 mil votos em Neves

Ribeirão das Neves (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 10/3/11)







Com 214.845 eleitores, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, Ribeirão das Neves, na Grande BH, deve ter disputa acirrada pela prefeitura. Ao menos nove nomes já se apresentaram, a começar pelo prefeito Junynho Martins (DEM), que tentará novo mandato. Como há quatro anos, terá Vitório Júnior (PSD) como vice. No pleito passado, ele se elegeu pelo PSC, justamente contra o empresário Antônio Carlos, que concorria pela sua atual legenda. O também cantor não concorre desta vez porque está inelegível, teve seus direitos cassados por oito anos por propaganda eleitoral extemporânea, abuso de poder econômico e utilização indevida dos meios de comunicação na eleição passada.





Um nome que surge como oposição ao prefeito é o do vereador Vanderlei Delei (Republicanos), que está em seu terceiro mandato e contará com o apoio de Podemos, PDT e Pros. Para vice, terá Toco Menezes (Patriota). Pelo PCdoB aparece um nome experiente em disputas eleitorais em Ribeirão das Neves. Doutor Getúlio já foi secretário municipal de Saúde e pela quarta vez tentará ocupar a cadeira do Executivo. O partido costura aliança com o PT.





Deborah Rubiana será a voz feminina na eleição em Neves. Apesar de larga experiência na política como assessora parlamentar, será a primeira vez que concorrerá a um cargo público. Ela escolheu o Solidariedade e garante que alianças estão em discussão. Terá ao seu lado o bacharel em direito Diogo Fernandes, líder do RenovaBR, que pediu o impeachment do então prefeito. Joel Lucas, ex-assessor em dois governos (Aécio Neves e Antonio Anastasia), confirmou sua candidatura pelo PSDB, que terá chapa puro-sangue, com o radialista Ronaldo Sena, conhecido como Marreta, como vice.





Neves também deve ter três candidatos oriundos da Polícia Militar. Caso do Coronel Bianchini, que foi comandante-geral da PM e concorrerá pelo Avante. Já o cabo Washington Modesto foi confirmado como candidato pelo PRTB. Ele é filho do ex-prefeito de Neves, de mesmo nome. E o também cabo Robinho de Neves foi o indicado pelo PMN, que fechou coligação com PTC e PSL.O PSB também terá candidatos aos cargos majoritários. Como pré-candidato a prefeito terá o professor Carlos Eugênio Demétrio. A vice será Aline Veras, que foi vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde de Ribeirão das Neves.





CANDIDATOS

Carlos Eugênio Demétrio (PSB)

Coronel Bianchini (Avante)

Deborah Rubiana (Solidariedade)

Doutor Getúlio (PCdoB)

Joel Lucas (PSDB)

Junynho Martins (Democratas)

Robinho de Neves (PMN)

Vanderlei Delei (Republicanos)

Washington Modesto (PRTB)