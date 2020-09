Flávio Bolsonaro afirma estar recuperado de covid-19

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) disse no domingo, 6, que está recuperado da infecção pelo novo coronavírus. Em publicação em suas redes sociais, o filho do presidente Jair Bolsonaro aparece segurando uma caixa de hidroxicloroquina - remédio sem eficácia comprovada contra a doença.



"Estou curado da covid-19, graças a Deus! Tratei, desde os primeiros sintomas, com hidroxicloroquina e azitromicina, com acompanhamento médico! Comigo, já são quase 3,3 milhões de brasileiros recuperados!", escreveu em seu Twitter.



Ao posar com o medicamento, Flávio repete o gesto do pai, que anunciou a recuperação da doença em julho. O senador foi o quarto integrante da família presidencial a contrair covid-19. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.