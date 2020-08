Governador em exercício do Rio diz estar 'com a consciência tranquila'

O governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), emitiu nota nesta sexta-feira, 28, em que disse lamentar "os acontecimentos", referindo-se ao afastamento do governador Wilson Witzel (PSC) por ordem judicial. Ele, que também é investigado, afirmou "estar com a consciência tranquila e totalmente à disposição para colaborar com as investigações".



Segundo a nota, "advogado de formação, ele (Castro) confia na Justiça e na garantia ao amplo direito de defesa a todos os envolvidos para que os fatos possam ser devidamente esclarecidos para a sociedade".



A nota continua: "Castro conduzirá o Estado com transparência e responsabilidade para que a economia e os cidadãos não sejam afetados e reitera a importância do respeito ao cumprimento do devido processo legal, pilar da democracia. O governador em exercício afirma que acredita na missão confiada por Deus e que Ele lhe dará a sabedoria necessária para conduzir o Estado com firmeza, ouvindo a todos que querem o bem do Rio de Janeiro e da população fluminense."



Não há previsão de que o governador em exercício conceda entrevista nesta sexta-feira.