Presidente do TRE-MG está com o novo coronavírus

Alexandre Victor de Carvalho comanda o TRE-MG desde junho deste ano. (foto: Cláudia Ramos/CCS/TRE-MG)

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (), desembargador Alexandre Victor de Carvalho, está com o novo. A informação foi recebida peloe confirmada junto à assessoria de imprensa do Tribunal.Carvalho recebeu o resultado positivo de seu teste em 30 de julho, quatro dias após perceber os primeiros sintomas da doença. Ele está trabalhando em casa, isolado.Segundo o TRE-MG, opassa bem e participa, por videoconferência, das sessões de julgamento conduzidas pela corte. Carvalho assumiu a presidência do Tribunal em junho.A principal função dos Tribunais Eleitorais é coordenar o processo dos pleitos políticos. O TRE-MG é responsável pela eleições municipais e, também, pela votação a nível estadual.