Chefe da AGU tem resultado negativo em teste para o novo coronavírus

O chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), José Levi Mello do Amaral Júnior, teve resultado negativo de teste para covid-19, anunciou na noite desta terça-feira, 7, em nota, a instituição. O chefe da AGU esteve com o presidente Jair Bolsonaro, que teve diagnóstico positivo para o novo coronavírus, em reunião nesta segunda-feira, 6.



A Advocacia-Geral afirma no comunicado que Levi fez a coleta de material para um segundo exame, por cautela, e aguarda o resultado. De acordo com a AGU, ele trabalha em casa enquanto espera o resultado.