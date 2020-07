Ministro Rogério Marinho fez exame de covid-19 e resultado foi negativo

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, fez exame para testar a covid-19 e o resultado foi negativo, segundo a sua assessoria. Marinho esteve, nos últimos dias, com o presidente Jair Bolsonaro e decidiu fazer o teste depois que o presidente começou a sentir os sintomas da doença. Na quinta-feira passada, chegou a participar de uma "live" ao lado de Bolsonaro.



O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai fazer o teste. No ministério da Economia, assessores de Guedes também farão o teste para a covid-19 já que nos últimos dias ocorreram reuniões presenciais no local. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, 7, que contraiu o novo coronavírus.