Para Maia, debate ideológico não deve interferir em leilão do 5G

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que o debate ideológico não deve interferir no leilão de 5G do Brasil.



"Temos um governo que tem uma visão liberal na economia e isso tende a trabalhar sempre pela garantia da maior concorrência. Tirando esse embate ideológico que eu acho que não é produtivo, entre parte do governo e o embaixador chinês. Acho que isso atrapalha, não apenas nesse leilão, mas pode atrapalhar em outras áreas principalmente no agro", disse Maia.



Programado para o fim deste ano, o leilão do 5G pode acabar empurrado para 2021. O avanço do novo coronavírus prejudicou a realização de testes de convivência entre o sinal e os canais de TV transmitidos por antenas parabólicas, necessários para fundamentar o edital da disputa.



"É uma decisão da agência Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Nem do governo, deveria ser. Espero que o Brasil tenha uma concorrência com o maior numero de participantes para garantirmos qualidade e preço. Se a concorrência não for ampla, há um risco do custo de implementação do 5G no Brasil ser muito alto e um atraso na implementação de uma nova tecnologia", afirmou Maia.