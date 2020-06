PL determina que dados da covid-19 enviados ao governo sejam repassados à Câmara

Para driblar o atraso na divulgação de dados do coronavírus pelo Ministério da Saúde, o líder da oposição na Câmara dos Deputados, deputado André Figueiredo (PDT-CE), apresentará na segunda-feira, 6, um projeto de lei para determinar que os números de contaminados e mortos pela covid-19 sejam repassados pelas secretarias estaduais à Câmara dos Deputados ao mesmo tempo em que são enviados ao governo federal.



Figueiredo disse ao Estadão que a ideia é que o parlamento divulgue os dados com rapidez. Nos últimos dias, o Ministério da Saúde atrasou o anúncio dos números. O que ocorria ate, no máximo, às 19h, passou a ser divulgado depois das 22 horas, por ordem do presidente Jair Bolsonaro. O próprio presidente chegou a dizer que "acabou a matéria no Jornal Nacional", referindo-se à impossibilidade de a informação ser dada durante o programa da TV Globo.



"Vamos sistematizar os dados pelo parlamento e daremos a publicidade que o governo não quer dar", afirmou Figueiredo. "A transparência é um dever do poder público e o presidente da república vem tratando com desdém o sofrimento de 35 mil famílias que perderam entes para o coronavírus".



Ele disse que números acumulados de casos e mortes pelo coronavírus também deverão ser divulgados pelos deputados. O Ministério da Saúde deixou de divulgar os dados somados. "Temos que divulgar da maneira mais clara para a população", completou.



Figueiredo condenou ainda a fala do secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Carlos Wizard, que disse que o órgão vai recontar o número de mortos no Brasil vítimas do coronavírus porque os dados atuais seriam manipulados pelos Estados e municípios. "Infelizmente, o governo federal quer desvirtuar um sofrimento notório. Isso mostra a irresponsabilidade com que o governo vem tratando essa pandemia. Se existem números equivocados, com certeza é para baixo", afirmou.



O deputado rebateu ainda a afirmação de Wizard de que os órgãos estaduais e municipais estariam inflando os números para receber mais recursos federais. Figueiredo lembrou que, dos R$ 60 bilhões do auxílio do governo federal que será repassado para Estados e municípios, apenas R$ 10 bilhões é relacionado com o número de casos de covid-19.