Teich se solidariza com 'mães que choram a perda de filhos'

Nelson Teich, ministro da Saúde (foto: José Dias/PR)



Nelson Teich, se solidarizou com "mães que hoje choram a perda de seus filhos" para a COVID-19. Pelo Twitter e Instagram, Teich também lamentou a marca de dez mil mortes confirmadas causadas pela COVID-19 no Brasil e parabenizou todas as “mães e filhos que estão na linha de frente” do combate ao coronavírus.

Hoje, dia 10 de maio, amanhecemos com uma enorme dualidade de sentimentos, que por um lado nos traz a alegria de um dia tão especial como o dia das mães e por outro a tristeza e sofrimento de ter atingido a terrível marca de mais de 10 mil mortes por Covid-19 no Brasil. %u2014 Nelson Teich (@TeichNelson) May 10, 2020 Neste domingo, Dia das Mães, o ministro da Saúde,, se solidarizou com "mães que hoje choram a perda de seus filhos" para a COVID-19. Pelo Twitter e Instagram, Teich também lamentou a marca de dez mil mortes confirmadas causadas pela COVID-19 no Brasil e parabenizou todas as “mães e filhos que estão na linha de frente” do combate ao

Eu queria deixar aqui uma mensagem de esperança à todas as mães. Aquelas mães e aqueles filhos que estão na linha de frente dessa batalha, trabalhando nos hospitais, farmácias, supermercados, na segurança, nos transportes e em tantos outros serviços essenciais. %u2014 Nelson Teich (@TeichNelson) May 10, 2020

Nesse sábado, o país atingiu a marca de 155.939 casos confirmados da doença, com 10.627 mortes pela doença.





Ao contrário de Teich, o presidente Jair Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre o número de mortes. No dia em que o país contabilizou mais de dez mil óbitos, o presidente passeou de jet ski em Brasília, após ter cancelado um churrasco que planejava para convidados no Palácio da Alvorada.





Bolsonaro já deu declarações consideradas insensíveis com a dor das famílias que perderam entes por causa do coronavírus. Em 20 de abril, questionado sobre as 2.575 mortes no Brasil, o presidente respondeu: “Não sou coveiro”.





No dia 24 de abril, após o país atingir 5.017 mortes, superando a China, Bolsonaro disse a um jornalista: “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre”.