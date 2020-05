Alexandre de Moraes 'passou por vários cargos sem nenhuma mácula', diz Barroso

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso afirmou nesta sexta-feira, em transmissão ao vivo promovida pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), que o ministro Alexandre de Moraes é uma referência acadêmica e que é "um ministro íntegro". "Ele ocupou cargos no governo de São Paulo, passou por vários cargos sem nenhuma mácula", pontuou.



Ao ser questionado sobre a decisão de Moraes que suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a chefia da Polícia Federal, no impasse da substituição de Maurício Valeixo e do pedido de demissão do ministro da Justiça Sérgio Moro, Barroso afirmou que não comentaria a liminar do colega pois o assunto deve ser objeto de deliberação no plenário da Suprema Corte.



"A discussão em si, na qual não posso entrar, é saber em que medida o Poder Judiciário deve interferir para assegurar que existam determinadas instâncias neutras", afirmou. "Uma democracia tem órgãos de Estado que devem ser neutros, como a Receita Federal, o Coaf e a Polícia Federal", pontuou.