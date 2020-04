Rio registra forte panelaço durante pronunciamento de Bolsonaro

A cidade do Rio de Janeiro registrou um barulhento panelaço no fim da tarde desta sexta-feira, durante o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. O som das panelas veio acompanhado de gritos de "Fora, Bolsonaro". Foi o segundo protesto do dia - o primeiro acontecera no fim da manhã, quando Sergio Moro anunciou que estava deixando o Ministério da Justiça e Segurança Pública.



As manifestações puderam ser ouvidas em vários cantos da cidade. Na zona sul, houve panelaços fortes em Copacabana, Ipanema, Jardim Botânico, Botafogo, Leblon, Laranjeiras e Cosme Velho. Na zona norte, Tijuca, Grajaú e Guadalupe protestaram. O mesmo aconteceu no Recreio dos Bandeirantes e em Vila Valqueire, na zona oeste.