Braga Netto exonera Felipe Pedri, 'olavista' que escreveu manifesto do Aliança

General Braga Netto (foto: Wikimedia Commons)

O Diário Oficial da União (DOU) desta Quarta-feira (15) publica a exoneração dePedri do cargo de assessor especial do gabinete do ministro da Casa Civil,. O assessor estava na equipe da Casa Civil desde o início do governo de Jair Bolsonaro.Fiel à cartilha do escritor e guru bolsonarista Olavo de Carvalho, Felipe Cruz Pedri é um dos autores do manifesto de fundação do, partido lançado em novembro passado por Bolsonaro. Em sete páginas, o documento repete o mantra de Olavo de Carvalho de combate ao "globalismo", repudia o aborto sob todas as suas formas e defende o resgate aos "patriotas do passado, do presente e do futuro, unidos por um vínculo moral e de lealdade à pátria".Pedri chegou ao Palácio do Planalto pelas mãos do então ministro da Casa Civil,(DEM-RS). O ex-assessor costuma criar polêmicas nas redes sociais, mirando a "agenda esquerdista", debates de gênero e as Organizações das Nações Unidas (ONU), vista por ele como uma das grandes disseminadoras do "globalismo". Recentemente, atacou governadores e prefeitos pelas medidas de isolamento social adotadas no combate à propagação do novo coronavírus no País.De acordo com a portaria do Diário Oficial, a exoneração de Pedri começa a contar a partir desta quarta-feira.