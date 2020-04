Associação Médica alertou para a falta de itens de proteção no País

Em reunião em janeiro com o Ministério da Saúde e com a indústria, o médico Lincoln Ferreira, presidente da Associação Médica Brasileira (AMB), disse ter alertado para a carência crônica de equipamentos de proteção individual no País. "Não falta médico no Brasil; faltam condições de trabalho." De acordo com ele, a categoria percebeu recentemente um aumento do fornecimento desses itens.



Gérson Salvador, diretor do Sindicato dos Médicos de São Paulo (Simesp), afirmou que o sindicato recebeu 83 denúncias sobre a falta desses equipamentos nas redes pública e privada. O sindicato e a AMB defendem, se necessário, que os governos adotem a requisição de aparelhos e equipamentos para ajudar no combate à covid-19.







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.