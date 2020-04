Letalidade chega a 5%

Brasília – O Ministério da Saúde registrou 133 mortes em 24 horas no país, recorde em um dia desde o inicio da pandemia. De segunda para terça-feira ocorreram também mais 2.210 casos. Agora são 800 óbitos e 15.927 pessoas contaminadas. A taxa de letalidade já chega a 5%. Segundo o ministério, já foram feitos 63 mil testes e a meta é alcançar 30 mil por dia e, em 180 dias, 3 milhões. São Paulo continua sendo o estado em situação mais crítica, registrando 428 mortes e 6.708 casos da doença. O boletim anterior do ministério divulgava 371 óbitos e 5.682 casos, um aumento de 15% e 18%, respectivamente. A taxa de letalidade é de 6,38%.





O Rio de Janeiro é o segundo estado com mais casos, com 106 mortes e 1.938 pessoas diagnosticadas. No boletim anterior eram 89 e 1.688, respectivamente. Minas tem 614 casos e 14 mortes. Na terça-feira, eram 559 casos e 11 óbitos registrados. O Espírito Santo registra 227 casos e seis mortes.