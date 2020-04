Avaliação positiva de governadores dispara em meio à pandemia, diz pesquisa

A proporção de pessoas que considera a administração dos governadores como "ótima ou boa" disparou de 26% em meados de março para 44% no início de abril, de acordo com a Pesquisa XP com a População publicada nesta sexta-feira, 3.



O crescimento ficou muito acima do limite da margem de erro, de 3,2 pontos porcentuais para cima ou para baixo.



Ao mesmo tempo, a proporção da população que considera a gestão dos governadores "ruim ou péssima" derreteu de 27% para 15%.



Os governadores da região Sul têm a maior taxa de aprovação, de 54%. Na pesquisa anterior, era de 35%.



Em seguida, vêm os chefes de Estados do Nordeste (27% para 50%); do Norte e Centro-Oeste (24% para 44%) e, por último, do Sudeste (22% para 37%).



No mesmo período, a avaliação positiva do Congresso avançou de 13% para 18%, mas estável no limite da margem de erro. No entanto, a avaliação "ruim ou péssima" teve forte queda, de 44% para 32%, enquanto a proporção dos que consideram o Congresso regular avançou de 37% para 45%.