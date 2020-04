Bolsonaro: 'Desconheço qualquer hospital que esteja lotado, desconheço'

O presidente Jair Bolsonaro declarou nesta quinta-feira (2), que desconhece hospitais lotados no Brasil por conta da COVID-19 e que a doença "não é tudo isso que estão pintando". No mesmo dia, o número de contaminados rompeu a barreira de 1 milhão no mundo, com mais de 52 mil mortes. No Brasil, o número de mortos chegou a 299.



"Eu desconheço qualquer hospital que esteja lotado. Desconheço. Muito pelo contrário", afirmou para apoiadores na frente do Palácio da Alvorada. O presidente citou caso de hospital no Rio de Janeiro para exemplificar sua opinião: "Tem um hospital no Rio de Janeiro, um tal de Gazolla (Hospital Municipal Ronaldo Gazolla), que, se não me engano, tem 200 leitos. Só tem 12 ocupados até agora". Bolsonaro alegou que o Brasil é um caso "diferente".



Nesta quinta-feira, o país registrou totalização de 299 mortes por COVID-19 e 7.910 casos confirmados desde o início da pandemia no país. "O vírus é uma coisa que 60% (da população) vai ter ou 70%", declarou Bolsonaro.



O presidente reforçou o posicionamento contra o isolamento social. Ele destacou que desde o começo defendeu que a população "não pode deixar de trabalhar" em meio à crise. A maioria dos governadores, porém, incluindo o de Minas, Romeu Zema (Novo), mesmo aliado político do presidente, tomou medidas restritivas para funcionamento de comércio e indústria. "A segunda onda que vem em função do desemprego vai ser terrível", declarou. Segundo ele, o país ainda terá "muita tormenta", mas sairá "muito mais forte" da crise.