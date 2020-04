Rodrigo Maia chama reformas do governo de 'fantasmas'

Um dia depois de ter dito que a relação do Congresso com o governo de Jair Bolsonaro só não caminhou para um afastamento definitivo por causa da crise do coronavírus, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), classificou as reformas propostas pelo governo como "fantasmas". Na videoconferência realizada nesta quinta-feira, 2, com o Santander, Maia afirmou que é preciso aproveitar esse momento para reorganizar a relação do Congresso com o Palácio do Planalto.



"O governo fala de reformas, mas trabalhar com reforma (administrativa) fantasma é difícil", disse o presidente da Câmara na videoconferência. Maia afirmou que o "forte apoio" à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Orçamento de Guerra mostra que o Parlamento é "reformista".



Ao pregar uma discussão envolvendo os três Poderes para enfrentar o coronavírus, o deputado criticou a lentidão do presidente Jair Bolsonaro em adotar medidas emergenciais para enfrentar a pandemia. "O governo demorou e não fez de forma sistêmica um pacote organizado contra a crise", destacou ele.



Na avaliação de Maia, Bolsonaro está um passo atrás na condução da crise. "Ficamos sempre a reboque de decisões de outros países ou a pressões da sociedade e do Parlamento", argumentou.



Questionado sobre a situação dos Estados e municípios, Maia disse que é preciso separar a parte política e focar nas soluções. "Seria bom que o governo encontrasse um caminho (para o socorro aos Estados)", afirmou o presidente da Câmara. "Com o Plano Mansueto e recursos à saúde, podemos dar tranquilidade a governadores e prefeitos", emendou ele, numa referência à proposta de equilíbrio fiscal preparada pelo secretário do Tesouro, Mansueto Almeida.